أخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض مصطفى محمد للعودة .. وكواليس رحيل حسين فيصل مجانا.. تاريخ مواجهات مصر والجزائر قبل موقعة كأس العرب.. وتعليق ناري من رضا عبد العال على أداء المنتخب

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

بالأرقام.. تاريخ مواجهات مصر والجزائر قبل موقعة كأس العرب

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اللي اللقاء المرتقب بين منتخبي مصر والجزائر في الجولة الثالثة من كأس العرب المقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتي 30 ديسمبر.

ميسي عن منافسة رونالدو : أردت التفوق على نفسي فقط

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن الطريقة التي نشأ بها مع عائلته.

لنسترح قليلا.. كيروش يحفز لاعبي المنتخب لمواجهة الجزائر عبر تويتر

نشر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعلقيه حول مشوار الفراعنة في كأس العرب قطر 2021.

هاني حتحوت لخالد الغندور: أرجوك خليك في حالك ..17 سنة إعلام ولم تتعلم الدور الإعلامي

شن الإعلامي هاني حتحوت، هجوما عنيفا ضد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، ومقدم البرامج في قناة القلعة البيضاء الفضائية.

بدون شخصية.. تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد فوز مصر على السودان بخماسية

قال رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، لن يجرؤ علي اللعب بنفس تشكيل مباراة السودان، أمام الجزائر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

أحمد مجدي: اختلف مع كيروش في توظيف أيمن أشرف.. ومباراة الجزائر صعبة

قال أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق، إنه يختلف مع كارلوس كيروش في توظيف أيمن أشرف في مركز وسط الملعب خلال لقاء السودان.

"السعودي للجودو" يهنئ مرزوق محمد بفوزه في انتخابات الاتحاد المصري

قدم الاتحاد السعودي للجودو برئاسة المهندس عبد العزيز البسام، التهنئة لمرزوق محمد على بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة.

أبو الدهب : رفعت إختفى بعد الهدف.. وكيروش لا يتطلع للتتويج باللقب

قال محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني ، اختفى تماماً بعد تسجيل الهدف الأول أمام السودان ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب ، والتي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة .

كمونة : مروان حمدي لا يصلح للمنتخب .. ورفعت وكمال مكسب كبير

وجَه سمير كمونة نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى مروان حمدي مهاجم المنتخب الوطني الأول عقب مباراة السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب، والتي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة.

المفروض يستقيل.. إبراهيم سعيد يهاجم ضياء السيد: مالوش دور في منتخب مصر

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق إن ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر ليس له دور فى الجهاز الفني للفريق مع البرتغالي كارلوس كيروش.

شوقي غريب يكشف تفاصيل برنامج معسكر المنتخب الأولمبي

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن تفاصيل برنامج المعسكر الاعدادي، الذي سينطلق اليوم وحتي 13 من ديسمبر الجاري، وذلك علي هامش فترة التوقف الحالية بسبب مشاركة المنتخب المصري في كأس العرب.

الفتوى والتشريع توصي بإقامة انتخابات الزمالك باللائحة الاسترشادية

تحدث شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق عن موعد انتخابات نادي الزمالك القادمة.

شادي محمد: محمود طاهر لم يحسم موقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق لم يحسم موقفه حتي الآن من الترشح على رئاسة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

شوقي غريب : توليت مسؤولية المنتخب الأولمبي في أصعب مرحلة.. ونجحت في إ نجاز المهمة

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه لم يتوقف طويلًا علي الانتقادات التي طالت تعيينه مرة أخري مديرًا للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

الزمالك يفاوض مصطفى محمد للعودة من الدوري التركي في يناير

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي الزمالك يفاوض اللاعب مصطفى محمد المحترف بصفوف جالطة سراي التركي من أجل العودة لميت عقبة في يناير المقبل.

من المسئول.. أسامة نبيه يكشف كواليس رحيل حسين فيصل عن الزمالك

تحدث أسامة نبيه مدرب عام نادي الزمالك السابق عن كواليس رحيل حسين فيصل عن النادي مجانًا.

حسين السيد يكشف لـ "الماتش" أسباب رحيل حسين فيصل من الزمالك مجانًا

تحدث حسين السيد عضو لجنة إدارة نادي الزمالك السابق عن حسين فيصل ورحيله مجانًا عن نادي الزمالك.