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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

الدكتور تامر مرعى
الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة

تفقد الدكتور تامر مرعى،  وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وحدة صحة الأسرة بالأحياء، ومكتب صحة الغردقة، ومركز شباب الميناء بالغردقة، وبعض مواقع التطعيم المتنقلة بشارع شيرى وشركة بيع المصنوعات وبرفقته الدكتورة نرمين ناجي مديرالطب الوقائى لمتابعة انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعات الأولى والثانية.

 

كما تفقد وكيل وزارة الصحة اتباع خطوط السير المحددة، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وطرق حفظ الطعوم، كما تابع مؤشرات أداء العمل، وإجراءات تسجيل بيانات المواطنين والتأكد من عمل الموافقات المستنيرة لهم، والتسجيل الإلكتروني، وعملية التطعيم واستخراج كروت وشهادات التطعيم.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة في بيان للمديرية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة والمتنقلة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءا، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

 الموقع الإلكترونى

أضاف أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى لقاح كورونا المستجد كوفيد 19.

وفى سياق آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 12 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 2000 سائح من عدة جنسيات أجنبية مختلفة بينها أوكرانية وألمانية وبولندية، حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة فور وصول السياح لأرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة وتطبيق الاجراءات داخل الفنادق.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى، امس السبت، 24 رحلة طيران دولية ضمن 72 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الاسبوع الجارى بداية من امس السبت، وسط تشديد فى الاجراءات الاحترازية المتبعة منها 3 رحلات محلية تابعة لشركة مصر للطيران، ويشهد المطار خلال الاسبوع ارتفاع معدلات الوصول من الدول الاوربية واوكرانيا.

وكشفت جداول الرحلات الاسبوعية أن من المقرر وصول خلال الاسبوع رحلة هولندية و6 رحلات من ايطاليا و15 رحلة من المانيا و5 من التشيك و13 رحلة من بولندا، ارتفاع كبير فى معدلات وصول الرحلات الاوكرانية والمقرر أن تصل منها 23 رحلة اسبوعية لمطار مرسى علم.

كما يستقبل المطار وصول 3 رحلات من سويسرا ورحلتين من ملادوفا، و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، حيث تشهد الحركة السياحية فى مرسى علم حالة من الانتعاشة.

 

 

 

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