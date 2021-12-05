حدث ليلا | حريق هائل بمركز طبي شرق الإسكندرية.. نوة قاسم بدأت والأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شيرين عبدالوهاب تتجاوز أحزانها وتعلن مفاجأة.. زلزال وبركان يضربان اندونيسيا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، أن امتحانات الدبلومة الامريكية EST هى امتحانات دولية تقدمها مؤسسة ال EST ،ومقرها المملكة المتحدة، وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط بحوكمة اعمالها في مصر.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن تزوير أي وثيقة أو مستند أيا كان سواءً اتصل بحقوق الغير أم بالحق العام جريمة دينية ووطنية . وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية قائلا: عد ديننا الحنيف عملية التزوير قولا أو فعلا من أكبر الكبائر

قالت إليان تايليوكس رئيسة مجلس النواب البلجيكي، تعليقا على لقاؤها مع المستشار حنفي جبالي..

اندلع حريق هائل بالمركز الطبي بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بسبب ماس كهربائي.

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، تساقط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، في ثاني أيام نوة قاسم

كشف محمد عادل، محامي ضحية سفاح الإسماعيلية، تفاصيل الجلسة الأولى من محاكمة سفاح الإسماعيلية، قائلا: "المتهم أنكر الاتهام المنسوب له أمام المحكمة، وهو ما يعتبر محاولة للهروب من العقاب،"

روجت الفنانة شيرين عبد الوهاب لـ حفلها فى أبو ظبى ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع «إنستجرام». وعلقت شيرين عبد الوهاب قائلة “ على موعدنا جمهوري الحبيب، وحشتوني ”. وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب، بعدما قامت بمشاركة البيان المتداول حول الطلاق، ونشرته عبر صفحتها

وقال الفنشى خلال برنامج واحد من الناس، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، على قناة الحياة، أنه يتمنى السفر للخارج وغناء كل مقامات الأغنية المصرية لـ يعرفها العالم.

أشاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، بأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمي المنتخب السابق، مؤكدًا أنه نجح في مهمته مع المنتخب الأولمبي بنسبة كبيرة. وقال غريب في تصريحات مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع علي القناة الأولي "عبد الكريم أعلن في البرنامج أنه لن يعمل معي مرة أخري

قال أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق، إنه يختلف مع كارلوس كيروش في توظيف أيمن أشرف في مركز وسط الملعب خلال لقاء السودان.

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن الطريقة التي نشأ بها مع عائلته. وقال ميسي، في الحوار الذي أجراه مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "أهمية التواضع، لقد جئت من عائلة تنتمي إلى الطبقة العاملة..

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF، أمس السبت، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع إيرباص في مجال الطيران العسكري

أكد الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة في مقابلة مع وكالة "رويترز" البريطانية أن الجيش السوداني سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023.

حسب "رويترز"، قال المتحدث باسم وكالة الحد من الكوارث في إندونيسيا إن عدد قتلى ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة يبلغ الآن 13 قتيلا.

اعتدى كاهن يوناني على بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، لفظياً خلال زيارة الأخير لبلاده، حيث ظهر خلال مقطع فيديو وهو ينعت بابا الفاتيكان بـ"الكافر".

أصدرت حكومات كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية ، بولندا والبرتغال ورومانيا

كشف رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك عن تأجيل أنتاج سيارة تسلا سايبر تراك الجديدة حتى العام المقبل، وذلك ضمن خطط الشركة المستقبلية التي تهدف لإنتاج سيارة مستقبلية وعصرية توفر تجربة قيادة ذاتية.