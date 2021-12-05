حدث ليلا | حريق هائل بمركز طبي شرق الإسكندرية.. نوة قاسم بدأت والأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شيرين عبدالوهاب تتجاوز أحزانها وتعلن مفاجأة.. زلزال وبركان يضربان اندونيسيا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية.
توضيح عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الدبلومة الامريكية
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، أن امتحانات الدبلومة الامريكية EST هى امتحانات دولية تقدمها مؤسسة ال EST ،ومقرها المملكة المتحدة، وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط بحوكمة اعمالها في مصر.
بعد التلاعب في شهادات كورونا.. وزير الأوقاف : تزوير أي وثيقة أو مستند جريمة دينية ووطنية
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن تزوير أي وثيقة أو مستند أيا كان سواءً اتصل بحقوق الغير أم بالحق العام جريمة دينية ووطنية . وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية قائلا: عد ديننا الحنيف عملية التزوير قولا أو فعلا من أكبر الكبائر
رئيسة برلمان بلجيكا : المستشار جبالي أطلعني على حجم التقدم في حقوق الإنسان بـ مصر
قالت إليان تايليوكس رئيسة مجلس النواب البلجيكي، تعليقا على لقاؤها مع المستشار حنفي جبالي..
حريق هائل بمستشفى شرق الإسكندرية.. والحماية المدنية تحاول إخماد الحريق
اندلع حريق هائل بالمركز الطبي بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بسبب ماس كهربائي.
بدأت فعلا .. نوة قاسم تضرب الإسكندرية
شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، تساقط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، في ثاني أيام نوة قاسم
علاقة شذوذ.. محامي ضحية سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة |فيديو
كشف محمد عادل، محامي ضحية سفاح الإسماعيلية، تفاصيل الجلسة الأولى من محاكمة سفاح الإسماعيلية، قائلا: "المتهم أنكر الاتهام المنسوب له أمام المحكمة، وهو ما يعتبر محاولة للهروب من العقاب،"
تتجاوز أحزان الانفصال .. شيرين عبد الوهاب تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها
روجت الفنانة شيرين عبد الوهاب لـ حفلها فى أبو ظبى ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع «إنستجرام». وعلقت شيرين عبد الوهاب قائلة “ على موعدنا جمهوري الحبيب، وحشتوني ”. وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب، بعدما قامت بمشاركة البيان المتداول حول الطلاق، ونشرته عبر صفحتها
وائل الفشنى: حلمى ألف العالم واسمع الخارج المقامات المصرية
وقال الفنشى خلال برنامج واحد من الناس، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، على قناة الحياة، أنه يتمنى السفر للخارج وغناء كل مقامات الأغنية المصرية لـ يعرفها العالم.
شوقي غريب: عبد الكريم أدي مهمته مع المنتخب الأولمبي.. وعلاقتي به جيدة
أشاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، بأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمي المنتخب السابق، مؤكدًا أنه نجح في مهمته مع المنتخب الأولمبي بنسبة كبيرة. وقال غريب في تصريحات مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع علي القناة الأولي "عبد الكريم أعلن في البرنامج أنه لن يعمل معي مرة أخري
أحمد مجدي: اختلف مع كيروش في توظيف أيمن أشرف.. ومباراة الجزائر صعبة
قال أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق، إنه يختلف مع كارلوس كيروش في توظيف أيمن أشرف في مركز وسط الملعب خلال لقاء السودان.
ميسي عن منافسة رونالدو : أردت التفوق على نفسي فقط
تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن الطريقة التي نشأ بها مع عائلته. وقال ميسي، في الحوار الذي أجراه مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "أهمية التواضع، لقد جئت من عائلة تنتمي إلى الطبقة العاملة..
السعودية وفرنسا.. تفاصيل صفقات عسكرية ضخمة بالتزامن مع زيارة ماكرون
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF، أمس السبت، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع إيرباص في مجال الطيران العسكري
البرهان: جيش السودان سيترك الساحة السياسية في هذا الموعد
أكد الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة في مقابلة مع وكالة "رويترز" البريطانية أن الجيش السوداني سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023.
ارتفاع قتلى ثوران بركان سيميرو إلى 13 شخصاً
حسب "رويترز"، قال المتحدث باسم وكالة الحد من الكوارث في إندونيسيا إن عدد قتلى ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة يبلغ الآن 13 قتيلا.
كاهن يعتدي لفظياً على بابا الفاتيكان في اليونان والشرطة تتدخل.. فيديو
اعتدى كاهن يوناني على بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، لفظياً خلال زيارة الأخير لبلاده، حيث ظهر خلال مقطع فيديو وهو ينعت بابا الفاتيكان بـ"الكافر".
أمريكا والاتحاد الأوروبي وقوى غربية تتهم طالبان بارتكاب "إعدامات جماعية"
أصدرت حكومات كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية ، بولندا والبرتغال ورومانيا
إليون ماسك يكشف عن تعديلات كبيرة في مشروع تسلا سايبر تراك
كشف رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك عن تأجيل أنتاج سيارة تسلا سايبر تراك الجديدة حتى العام المقبل، وذلك ضمن خطط الشركة المستقبلية التي تهدف لإنتاج سيارة مستقبلية وعصرية توفر تجربة قيادة ذاتية.