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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أسبوع..تقديم الخدمة لـ 819 سيدة ضمن «صحة الأم والجنين» بكفر الشيخ

مبادرة الصحة
مبادرة الصحة

صرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لدعم صحة الأم والجنين ، قامت بتقديم الخدمة الطبية ، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 55 ألف سيدة حامل ، منذ إنطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي .

وأوضحت وكيلة الوزارة أن الفرق الطبية بالمبادرة ، قدمت الخدمة الطبية لـ 55721 سيدة حامل بمحافظة كفرالشيخ حتي الآن ، وبلغ عدد من تم فحصهن الأسبوع الماضى 819 سيدة  مشيرة إلي أن المبادرة تهدف إلي الوصول إلي جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالى من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين ، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

 

وتابعت، تستهدف المبادرة السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة ، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين ، لمنع إنتقالها له ، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل ، مضيفة إلي أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

 

وأضافت، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة ، حسب نوعية المرض المصابة به الأم ، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

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وأشارت إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها ، مشددةً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص ، وسرية النتائج ، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

 

وأضافت سلام، أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافطة بالفئة العمرية فوق 18 عام ، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي ، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من " أطباء ، تمريض ، مدخلي بيانات ، ورائدات ريفيات "، ويبلغ عددهم  182 فرقة طبية موزعين على 11 إدارة .

 

وجاء ترتيب الإدارات كالتالى من حيث أعلى الترددات، إدارة دسوق الصحية يليها إدارة كفرالشيخ الصحية، ثم إدارة  مطوبس الصحية.

 

وزارة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة كفر الشيخ مستشفيات المبادرة الرئاسية

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