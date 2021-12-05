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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس هيئة الاستثمار ووفد مصري من رجال الأعمال والمستثمرين يزور تنزانيا

محمد عبد الوهاب رئيس
محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار

وصل وفد مصري إلى مدينة دار السلام بدولة تنزانيا، يضم المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في القطاعات المختلفة. 

وتأتي زيارة الوفد المصري إلى تنزانيا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين، حيث من المقرر أن  يعقد المستشار محمد عبدالوهاب لقاء مع جيفري موامبي، وزير الاستثمار التنزاني، كما ستتاح فرصة كبيرة لمناقشة المشروعات الثنائية المقترحة بين المستثمرين من الجانبين، فيما سيعقد أيضا منتدى موسع للاستثمار من المقرر أن يحضره عدد كبير من المستثمرين. 

وفي غضون ذلك، سيتم افتتاح "مجمع السويدي الصناعي"  أحد المشروعات الكبرى التابعة لشركة السويدي إليكتريك، والذي سيكون مركزا إقليميا لتصدير الأسلاك والكابلات والمحولات والعدادات والعازلات الكهربائية في خطوة تعطي دفعة قوية للعلاقات في مجال الأعمال بين مصر وتنزانيا.

دار السلام تنزانيا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مجمع السويدي الصناعي

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