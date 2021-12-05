برفقة أصدقائها.. أحدث ظهور لأمينة خليل عبر إنستجرام

نشرت الفنانة أمينة خليل عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت أمينة خليل ، بمكياج جذاب وأنيق،برفقة أصدقائها ، ما نال إعجاب متابعيها.

مسلسل موضوع عائلي

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ موضوع عائلى ” برومو العمل، والذى ظهر من خلاله بطله ماجد الكدوانى بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم أمينة خليل ومحمد شاهين.

موضوع عائلي” مكون من 10 حلقات، وسيتم عرضه على منصة “شاهد” خلال الأسابيع القليلة القادمة.

العمل من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

ويعد مسلسل “موضوع عائلى” هو البطولة الأولى لماجد في الشاشة الصغيرة، وأول أعماله الموجهة خصيصا للمنصات الإلكترونية، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين سما إبراهيم ورنا رئيس.