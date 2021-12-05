بقرار جمهوري.. تعيين أول عميد بجامعة جنوب الوادي من ذوي الهمم

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، أول عميد لكلية العلوم بجامعة جنوب الوادى من ذوي الهمم، إنه تم فتح باب التقدم لشغل منصب عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادى، مؤكداً أنه نال شرف ثقة القيادة السياسية فى هذا المنصب.

وأضاف عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادى، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن احتمالية ترشحه لمنصب العميد كان لا يتجاوز الـ 33% ، ولكن بتوفيق الله سبحانه تعالى تم ذلك.

وأشار عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادى، إلى أن الدولة المصرية لا تبخل على ذوي الاحتياجات الخاصة بأى جهد ورعاية، سواء من الناحية التشريعية أو توفير أماكن مريحة لهم بوسائل النقل المختلفة ، وتنقل لهم حقوقهم المختلفة في الثقافة والتعليم.

وتابعت عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادى، أن الدولة لا تبخل على ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتيح لهم الفرص المختلفة، لافتاً إلى أن الدور علينا لنكون كائنات فاعلة فى ثورة بلدنا الجديدة لبناء مصرنا الحديثة كما ينبغى.