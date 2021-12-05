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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يستضيف كريستال بالاس في أول مباراة تحت قيادة رانجنيك

رانجنيك
رانجنيك

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز رقم 11 برصيد 16 نقطة.

وستنطلق مرحلة جديدة في مسيرة مانشستر يونايتد، أمام كريستال بالاس، في أول مباراة له تحت قيادة المدرب الألماني رالف رانجنيك.

وتولى رانجنيك المسؤولية، خلفا للمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير الذي أقيل لسوء النتائج، بيد أن المدرب الألماني سيستلم فريقه بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن المدرب المؤقت مايكل كاريك، من قيادته لتحقيق فوزين وتعادل واحد في كافة المسابقات، قبل أن يعلن رحيله نهائيا عن النادي.

وقال رانجنيك بعد توليه المهمة: "كما قلت، أعتقد أن الجميع يتوقع - خاصة المشجعين ولكن أيضًا اللاعبين والجهاز الفني - أن يقدموا أداءً ناجحًا وأن يلعبوا بأسلوب أنيق. ولجمع هذين الأمرين أعتقد أن هذا هو الهدف الرئيسي في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة. للتأكد من أن المشجعين يمكنهم رؤية ما نريد أن نقدمه من أسلوب لعب وأننا سوف ننفذ ذلك، ونقدم كل ما في وسعنا للتحسن. هذا، بالنسبة لي، هو الهدف الرئيسي في الأسابيع المقبلة".

 

مانشستر يونايتد كريستال بالاس الدوري الانجليزي الممتاز رالف رانجنيك سولشاير

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