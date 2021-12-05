عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقوبات بالسجن والغرامة.. البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع قانون يجرم التنمر

التنمر في فرنسا
التنمر في فرنسا

صادق البرلمان الفرنسي، على قانون جديد يجرم التنمر في المدارس ويوفر تدريبا إضافيا للمعلمين لمنع وقوعه.

ووفقا لـ "يورو نيوز"، من المقرر أن يجعل التشريع المقترح، التنمر في المدراس "جريمة جنائية" محددة الأوصاف، والتي يمكن أن يتحمل الطلاب أو موظفو المدرسة مسؤوليتها حين تثبت الوقائع حدوثها.

وبموجب القانون الجديد قد يواجه من تثبت إدانته غرامات تصل إلى 45,000 يورو وسجنا مدته ثلاث سنوات إذا تسبب التنمر في تغيب الضحية عن المدرسة أو العمل لمدة تصل إلى ثمانية أيام.

ومن الممكن أن تزيد العقوبات إلى عشر سنوات سجن وغرامة قدرها 150 ألف يورو إذا كان التنمر سببا في انتحار الضحية أو حاولت القيام بذلك.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية مجلس النواب في قراءته الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء.

ويحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث سيتم التصويت عليه في جلسة برلمانية أخرى في فبراير.

وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إطلاق تطبيق للعام المقبل لمساعدة ضحايا التنمر، بالإضافة لإصدار شهادات توعية رقمية ومساعدة الأطفال على الاستفادة بشكل أفضل من الشبكات الاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية.

وكانت منشورات على موقع تيك توك قد حققت ملايين المشاهدات تتضمن محتوى ينطوي على تنمر مباشر ضد مواليد 2010، مع دعوة بعض المستخدمين لتشكيل "شرطة ضد مواليد عام 2010" على الإنترنت.

ووصف وزير التعليم جان-ميشيل بلانكيه حملة المضايقات هذه بأنها "غبية تماما، وضد قيمنا".

وشكلت هذه الحملة، ازعاجا بين آباء هؤلاء الأطفال الذين انتقلوا إلى مرحلة جديدة في التعليم في فرنسا تعرف بالمرحلة الثانوية. وظهرت تقارير تفيد بأن هذه المضايقات بدأت تنتقل من عالم الإنترنت إلى أرض الواقع وتحديدا في ملاعب المدارس.

كما تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بتعزيز استجابة البلاد لمواجهة التنمرفي المداس، من خلال تقديم المزيد من الدعم للآباء وزيادة عدد الأماكن التي يمكن فيها سماع شكاوى الشباب.

البرلمان الفرنسى اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن التنمر التنمر في فرنسا تجريم التنمر في فرنسا

ترشيحاتنا

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

مشاهد مرعبة .. لحظة ثوران بركان سيمبرو في إندونيسيا وفرار آلاف السكان

رئيس النواب يهنئ أبو العينين بمرور 10 سنوات على إطلاق قنوات «صدى البلد»

مانشستر يونايتد يستضيف كريستال بالاس في أول مباراة تحت قيادة رانجنيك

أمريكا تحذر من الوضع في إثيوبيا: استمرار الحرب سيذكرنا بمشهد مطار كابول

فيديوجراف.. زوجي بيجبرني أشوف أفلام إباحية .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

محمد صلاح: عمري ما شربت خمرة وهذا ما أفعله كل صباح

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

التعليم: امتحانات رابعة ابتدائي مش عقاب.. وليس هدفها النجاح والرسوب

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

فيديو

فيديوجراف.. زوجي بيجبرني أشوف أفلام إباحية .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

فيديوجراف.. نجوم كبار.. تعرف على أعمار الفنانين الحقيقية

مش لحظة انفعال.. هاني شاكر يعلق بقوة على أزمة حسن شاكوش.. فيديو

ربطوها ودفنوها حية .. قصة المومياء المقيدة داخل إحدى المقابر

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ