مشاهد مرعبة .. لحظة ثوران بركان سيمبرو في إندونيسيا وفرار آلاف السكان

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل ثوران بركان سيمبرو في إندونيسيا في مشاهد مرعبة وفرار آلاف السكان .

وثار بركان سيميرو الإندونيسي في شرق جاوة السبت فغطت المنطقة المحيطة به طبقة كثيفة من الدخان والرماد ما دفع الآلاف إلى الفرار من منازلهم.

وذكرت الهيئة الوطنية للكوارث الطبيعية أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا على الفور لكن عمال الإغاثة اضطروا إلى إجلاء السكان بعد أن وصلت تدفقات الحمم البركانية إلى قراهم ودمرت جسرا في منطقة لوماجانغ.

وقال المتحدث باسم الهيئة عبد المهري "غرقت عدة مناطق في الظلام بعد أن غمرها الرماد البركاني"، مضيفا أن العمل كان جاريًا على توفير ملاجئ للسكان في عدة مناطق في لوماجانغ.



يُظهر مقطع فيديو نشرته الهيئة السكان، بما في ذلك الأطفال، يركضون بحثًا عن مأوى عندما ثار البركان في الثالثة فجر أمس السبت 8 صباحا .

كما أقامت السلطات المحلية محيطًا أمنيًا بطول 5 كيلومترات حول الفوهة.