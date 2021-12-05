إعداد علمي مسبق قبل مزاولة المهنة.. أكاديمية المحاماة إضافة جديدة لطلاب الحقوق في مصر

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم لتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها، مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين فضلا عن نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وفي هذا الصدد يستعرض موقع "صدى البلد" أهم وأبرز المعلومات عن أكاديمية المحاماة خلال السطور التالية.

أكاديمية المحاماة

1- يطلق عليها اسم أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.

2- تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية.

3- مدة الدراسة لم تحدد بعد، ومن المقرر وفقا للقانون أن يحدد مجلس النقابة ضوابط القبول و الدراسة ومناهجها واستصدار المعادلات العلمية والمهنية للمؤهلات الصادرة عنها ومدة الدراسة بها.

4- تتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي.

5- يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى أعمالها لمدة 4 سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية 12 عضوا يختارهم مجلس النقابة ويجوز أن يعين في مجلس الإدارة 4 أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة.

6- تتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية.

7- لا يجوز القيد بالجدول العام لأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول الطالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

8- البدء بالدراسة في الأكاديمية اعتبارا من يناير 2021.

فكرة الأكاديمية

وانتهجت العديد من دول العالم انتهجت نفس فكرة ، وهي الإعداد المسبق بشكل علمي للمحامي قبل ممارسته للمهنة، واجتياز العديد من الاختبارات الفنية والمتخصصة لمنحه شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية قبل ممارسة المحامي لمهنة المحاماة ودخوله ساحات القضاء.

الكيان القانوني لها

ويستكمل إنشاء الكيان القانوني للأكاديمية والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة 231 من قوانين المحاماة، ولا يتوقف تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية على إقامة المبنى، ولكن يتم إنشاء بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث أن لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية.

التراخيص اللازمة

وصرح رجائي عطية نقيب المحامين في أولى اجتماعات خلال هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية، أن مصطلح هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة، يعني أن الهيئة ستقوم بكل ما يستلزم إنشاؤها، بداية من اختيار الأرض التي يقام عليها المبنى، والحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتعاقد مع شركات المقالات لإقامته وفقا للمواصفات المحددة في الترخيص والتي تراها الهيئة، ثم تولي تجهيز المبنى بعد إتمامه من خلال إعداد قاعات المحاضرات والدروس والمكتبات وغيرها، وإمداد الأكاديمية بما يلزمها من مراجع وأثاث.

العلوم والمناهج

وأضاف "عطية": "كذلك التواصل من الآن مع الهيئة الاستشارية المختارة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، لاختيار العلوم والمناهج التي تدرس في الأكاديمية، وسنوات الدراسة، ومقررات كل سنة تراها الهيئة، والاتفاق مع الهيئة الاستشارية على انتقاء عناصر أكفاء للتدريس في الأكاديمية سواء من أساتذة كليات الحقوق المشهود لهم أو أستاذة المحاماة ذوي العلم العريض؛ وقد يستغرق هذا البناء ومستلزماته ما لا يقل عن ثلاث سنوات".

محتويات الأكاديمية

ويضم مشروع الأكاديمية، قاعات للمحاضرات، وعمارات استضافة، وفصول دراسية، وغرفا للأساتذة، وصالات استقبال، وغرفا إدارية، وجراجا للسيارات.

