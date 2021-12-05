عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ركن لذوى القدرات الخاصة بمعرض رياض الأطفال بشمال سيناء

معرض رياض الأطفال
معرض رياض الأطفال بمنطقة الأزهر بسيناء

قالت  الدكتورة فاطمة الأحمر مدير الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، أن معرض الوسائل التعليمية  الذي تم افتتاح بمنطقة شمال سيناء  الأزهرية،    ضم  لأول مرة  ركن لذوى القدرات الخاصة ، الي جانب   العديد من الأنشطة في مختلف المجالات التي  تخدم الإنسانية والبيئة السيناوية ، ومنها : الركن الدينى والركن السيناوى والركن الوطني والركن البيئى والركن الثقافى والعلمى .

 

وقدمت الشكر  إلى إدارة المنطقة والمعاهد الأزهرية ومعلمات وقيادات رياض الأطفال والمعاهد الأزهرية لجهودهم في دعم رياض الأطفال والارتقاء بالطفل على أرض سيناء، الي جانب الاهتمام بمنتجات البيئة السيناوية التي أبهرت الحضور ولاقت إعجابهم الشديد.

 

شخصية الأطفال 

وقال  ابراهيم الفحام  مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة ، أن المعرض أقيم تحت رعاية الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ومحمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب ، وقد عبرت أعمال المعرض عن شخصية الأطفال والتي قدمت العديد من المواهب في الرسم والثقافة .

وفى نهاية الحفل قدمت إدارة رياض الأطفال درعا تذكاريا إلى الدكتورة فاطمة الأحمر تعبيرا عن الامتنان والتقدير لها وتكريما لها لزيارة المنطقة .

 

txt

تنمية شاملة.. عملية تطوير واسعة لبحيرة البردويل في شمال سيناء.. شاهد

ركن القدرات الخاصة معرض رياض الأطفال سيناء

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الاستثمار يفتتح منتدى الأعمال المصري التنزاني

إعداد علمي مسبق قبل مزاولة المهنة.. أكاديمية المحاماة إضافة جديدة لطلاب الحقوق في مصر

كأس العرب.. مدرب الجزائر يكشف عن أسلحته لإيقاف خطورة الفراعنة

برلمانية تحذر من عقوبات تصل للحبس والغرامة للآباء حال العنف ضد الأبناء

تكشف أسرارا جديدة.. العثور على مجوهرات من عهد نفرتيتي في مقابر بقبرص

فقدت حاستي الشم والتذوق.. محمد صلاح يروي تجربته مع كورونا وتعليق ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

محمد صلاح : الأهلى أكثر استقرارا من الزمالك ولا أتابع الدوري المصري بانتظام

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

مكة تسخر مني لهذا السبب.. محمد صلاح يكشف مجال استثماره في مصر

محمد صلاح: عمري ما شربت خمرة وهذا ما أفعله كل صباح

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

خلال جولته بمحطة مصر.. وزير النقل يطبق غرامة فورية على ركاب بدون تذاكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

فيديو

فيديوجراف.. افتكروهم بالدعاء.. هؤلاء المشاهير هزمهم مرض السرطان

قالوا لبنتي ماما مش هتبقى موجودة.. أول ظهور لـ إيمان الحصري بعد وعكتها الصحية

إيمان الحصري وكواليس مرضها وعيد ميلاد رانيا يوسف وعلقة ساخنة لدوللي شاهين

أمريكا تحذر من الوضع في إثيوبيا: استمرار الحرب سيذكرنا بمشهد مطار كابول

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ