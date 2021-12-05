ركن لذوى القدرات الخاصة بمعرض رياض الأطفال بشمال سيناء

قالت الدكتورة فاطمة الأحمر مدير الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، أن معرض الوسائل التعليمية الذي تم افتتاح بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، ضم لأول مرة ركن لذوى القدرات الخاصة ، الي جانب العديد من الأنشطة في مختلف المجالات التي تخدم الإنسانية والبيئة السيناوية ، ومنها : الركن الدينى والركن السيناوى والركن الوطني والركن البيئى والركن الثقافى والعلمى .

وقدمت الشكر إلى إدارة المنطقة والمعاهد الأزهرية ومعلمات وقيادات رياض الأطفال والمعاهد الأزهرية لجهودهم في دعم رياض الأطفال والارتقاء بالطفل على أرض سيناء، الي جانب الاهتمام بمنتجات البيئة السيناوية التي أبهرت الحضور ولاقت إعجابهم الشديد.

شخصية الأطفال

وقال ابراهيم الفحام مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة ، أن المعرض أقيم تحت رعاية الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ومحمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب ، وقد عبرت أعمال المعرض عن شخصية الأطفال والتي قدمت العديد من المواهب في الرسم والثقافة .

وفى نهاية الحفل قدمت إدارة رياض الأطفال درعا تذكاريا إلى الدكتورة فاطمة الأحمر تعبيرا عن الامتنان والتقدير لها وتكريما لها لزيارة المنطقة .