توقيع الكشف الطبي علي المرضي مجانا بمستشفي بئر العبد

تستقبل مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، تضم ١٦ تخصصها، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب في ٥ جامعات: القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة.

١٦ طبيبا

وأكد الدكتور تامر حمدى أحمد مدير عام المستشفى ، أنه يصل الي المحافظة دفعة من الأطباء كل أسبوع، و ان الدفعة الجديدة تضم 16 طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأربع لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية لمدة أسبوع خلال الفترة من اليوم السبت حتى يوم الجمعة القادم، وهم كل من:

• الدكتورة : سحر محمد ياسر .. استاذ باطنة في جامعة الأزهر .

• الدكتور : ماهر شمس الدين .. استاذ نساء وتوليد في جامعة المنصورة .

• الدكتورة: ايمان السيد ابراهيم.. استاذ مساعد جهاز هضمى وكبد في جامعة الأزهر .

• الدكتورة: أمل محمد عثمان.. استاذ مساعد أطفال في جامعة المنصورة .

• الدكتورة: شيماء فتحى عبد الفتاح .. مدرس تخدير فى جامعة القاهرة .

• الدكتور: ابراهيم الحسينى الدسوقى.. مدرس طب وجراحة العيون في جامعة المنصورة .

• الدكتور : حاتم عبد المنعم السروجى.. مدرس جراحة قلب وصدر في جامعة المنصورة .



• الدكتور: محمود عبد الحميد مدبولى.. مدرس مساعد جراحة عظام في جامعة القاهرة .

• الدكتورة: نهال محمد السيد.. مدرس مساعد أشعة فى جامعة المنصورة .

• الدكتور : محمد سيد الغريب.. مدرس مساعد تخدير في جامعة القاهرة .

• الدكتور : أحمد شوقى حسن.. مدرس مساعد عناية فى جامعة المنصورة .

• الدكتور : أحمد عبد الجواد محمد .. مدرس مساعد أوعية دموية في جامعة المنصورة .

• الدكتور: محمود محمد محروس .. مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب في جامعة الزقازيق .

• الدكتور: محمد حجازى عبد الحليم .. مدرس مساعد جراحة مسالك بولية في جامعة المنصورة .

• الدكتور: حسام محمد الجيار .. مدرس مساعد جراحة تجميل في جامعة المنصورة .

• الدكتور: محمد طارق محمد عبد المنعم.. مدرس مساعد جراحة عامة في جامعة المنصورة.