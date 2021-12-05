صندوق التنمية الحضارية: نمتلك خطة ملموسة ومدروسة للقضاء على العشوائيات.. شاهد

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، إن المشروع القومي لتطوير عواصم ومدن المحافظات إحدى مهام صندوق التنمية الحضارية.

وأضاف المهندس خالد صديق، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه لابد وأن نمتلك خطة ملموسة ومدروسة بشكل جيد للقضاء على العشوائيات غير الآمنة.

وأشار المهندس خالد صديق، إلى أننا نعمل على تطوير التنمية العمرانية والحضارية للمنطقة القائمة خارج حدود المدن، وإيجاد حلول سكنية وخدمية داخل هذه المناطق، لافتاً إلى أن عواصم المدن أكثر الأماكن قدماً و أكثر العوامل جذباً في ظهور عشوائيات فيها.

وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، أن طموحنا لا يوجد لها سقف، لذلك بدأنا دراسة أكثر من 230 قطعة أرض بإجمالي يتجاوز الـ 15 ألف فدان.