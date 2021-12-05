متحور مقلق.. استشارى مناعة: أوروبا تسجل 2.5 مليون إصابة فى الأسبوع الواحد

قال مجدى بدران ، استشارى المناعة والحساسية ، إن منظمة الصحة العالمية صنفت متحور فيروس كورونا " أوميكرون " بالمقلق لأنه سريع الانتشار ويتعدد فيه سلالات أخرى ، لافتا إلى أن أعراض الإصابة بالمتحور فى كافة دول العالم طفيفة ولم تسجل أى حالات وفاة جراء الإصابة به .

وأضاف مجدى بدران ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى ، والمذاع على فضائية مصر الأولى ، أن فرنسا تشهد موجة خامسة لفيروس كورونا ، أما ألمانيا فلازالت فى الموجة الرابعة للفيروس ، لافتا إلى أن أوروبا تسجل فى الأسبوع الواحد 2.5 مليون إصابة جديدة .

ولفت مجدى بدران ، إلى أن أوروبا عندما تلقت التطعيمات مبكرا كانت لديهمم فكرة المناعة المستديمة 8 أشهر وكان من المفترض أن يتناولوا جرعة مبكرة معززة حيث كانوا يعتقدون أن تناول جرعتين من اللقاح ستحميهم من الفيروس.



وتابع أن مدة مناعة التطعيم 6 أشهر ، وبعد ذلك تنتهى فاعليته والذى يتطلب تناول جرعة معززة ضد أى فيروس يطرأ جديد .