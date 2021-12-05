عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحور مقلق.. استشارى مناعة: أوروبا تسجل 2.5 مليون إصابة فى الأسبوع الواحد

كورونا
كورونا

قال مجدى بدران ، استشارى المناعة والحساسية  ، إن منظمة الصحة العالمية صنفت متحور فيروس كورونا " أوميكرون " بالمقلق لأنه سريع الانتشار ويتعدد فيه سلالات أخرى ، لافتا إلى أن أعراض الإصابة بالمتحور فى كافة دول العالم طفيفة ولم تسجل أى حالات وفاة جراء الإصابة به .

 

وأضاف مجدى بدران ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى ، والمذاع على فضائية مصر الأولى ، أن  فرنسا تشهد موجة خامسة لفيروس كورونا  ، أما ألمانيا فلازالت فى الموجة الرابعة للفيروس ، لافتا إلى أن أوروبا تسجل فى الأسبوع الواحد 2.5 مليون إصابة جديدة .

 

ولفت مجدى بدران ، إلى أن أوروبا عندما تلقت التطعيمات مبكرا كانت لديهمم فكرة المناعة المستديمة 8 أشهر وكان من المفترض أن يتناولوا جرعة مبكرة معززة حيث كانوا يعتقدون أن تناول جرعتين من اللقاح ستحميهم من الفيروس.


وتابع أن مدة مناعة التطعيم 6 أشهر ، وبعد ذلك تنتهى فاعليته والذى يتطلب تناول جرعة معززة ضد أى فيروس يطرأ جديد  .

 

كورونا الصحة العالمية فيروس كورونا المناعة منظمة الصحة العالمية مجدي بدران

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الاستثمار يفتتح منتدى الأعمال المصري التنزاني

إعداد علمي مسبق قبل مزاولة المهنة.. أكاديمية المحاماة إضافة جديدة لطلاب الحقوق في مصر

كأس العرب.. مدرب الجزائر يكشف عن أسلحته لإيقاف خطورة الفراعنة

برلمانية تحذر من عقوبات تصل للحبس والغرامة للآباء حال العنف ضد الأبناء

تكشف أسرارا جديدة.. العثور على مجوهرات من عهد نفرتيتي في مقابر بقبرص

فقدت حاستي الشم والتذوق.. محمد صلاح يروي تجربته مع كورونا وتعليق ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

محمد صلاح : الأهلى أكثر استقرارا من الزمالك ولا أتابع الدوري المصري بانتظام

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

مكة تسخر مني لهذا السبب.. محمد صلاح يكشف مجال استثماره في مصر

محمد صلاح: عمري ما شربت خمرة وهذا ما أفعله كل صباح

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

خلال جولته بمحطة مصر.. وزير النقل يطبق غرامة فورية على ركاب بدون تذاكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

فيديو

فيديوجراف.. افتكروهم بالدعاء.. هؤلاء المشاهير هزمهم مرض السرطان

قالوا لبنتي ماما مش هتبقى موجودة.. أول ظهور لـ إيمان الحصري بعد وعكتها الصحية

إيمان الحصري وكواليس مرضها وعيد ميلاد رانيا يوسف وعلقة ساخنة لدوللي شاهين

أمريكا تحذر من الوضع في إثيوبيا: استمرار الحرب سيذكرنا بمشهد مطار كابول

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ