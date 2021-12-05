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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أجهزة تعويضية بالمجان

التضامن تزف بشرى لأصحاب القدرات الخاصة |فيديو

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى ،  إن الوزارة  توفر منظومة انتاج وتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بالتعاون مع الخدمات الطبية ، اعتماد التقارير الطبية بمستشفيات القوات المسلحة

وأضافت نيفين القباج ، خلال كلمتها باحتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ان مؤسسات الشرطة تتابع عن كثب جرائم التنمر بعدما أطلقت وزارة العدل اقرار القانون وأى جريمة ضد قادرون باختلاف وذوى القدرات الخاصة يتم استكمال التحريات بسرعة لانصافهم وتواجد سيارات مخصصة لخدمة ذوى الإعاقة .

وأشارت نيفين القباج ،  إلى إعداد وزارة الداخلية دليل خدمات بطريقة برايل وحملة العصا البيضاء ، واستخراج بطاقات الرقم القومى مجانا فى أسبوع الاعاقة ، وميكنة لمنظومة الخدمات المتكاملة التى أقرها القانون لاستخراج أكثر من 800 ألف بطاقة حتى تاريخه بالشراكة مع وزارة الصحة ، المستشفيات العسكرية . 

 

وزيرة التضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة المستشفيات وزارة العدل

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