وزير العدل يبحث التعاون المشترك مع نظيره القطري

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، بمكتبه صباح اليوم الأحد، المستشار مسعود العامري وزير العدل القطري الذي يزور القاهرة حالياً علي رأس وفد قضائي رفيع المستوي وحضر اللقاء سفير دولة قطر بالقاهرة.



وأكدت “العدل” إنه خلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة أوجه التعاون القائمة في المجال القضائي بين كلا البلدين وأساليب تعزيزها.



ومن جانبه، رحب الوزير عمر مروان بزيارة نظيره القطري للقاهرة، مشيراً إلي عمق العلاقة القضائية بين مصر وقطر التي إنعكست بصورة جليه علي عدد من أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وشرح الوزير التطوير الذي تقوم به وزارة العدل علي عدة محاور وهي محور رفع كفاءة وإنشاء المحاكم ومحور زيادة القدرات الفنية والشخصية للقضاة ومحور تقنية آليات العمل مثل مشروعات تجديد الحبس عن بعد وإقامة الدعوي المدنية عن بعد والتقاضي الإلكتروني الكامل في المحاكم الاقتصادية بالإضافة إلي تطوير آليات العمل بالشهر العقاري.



وأعرب وزير العدل القطري عن سعادته، وتقديره لتطوير منظومة التقاضي التي تقوم بها وزارة العدل المصرية في مجال المشروعات الرقمية ونجاحها في تفعيل رؤيتها وصولا إلي العدالة الناجزة، مشيراً إلي رغبته في توسيع قاعدة التعاون القضائي وتبادل الخبرات مع الجهات والهيئات القضائية المصرية.

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