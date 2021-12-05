عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير العدل يبحث التعاون المشترك مع نظيره القطري

وزير العدل ونظيره
وزير العدل ونظيره القطري

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، بمكتبه صباح اليوم الأحد، المستشار مسعود العامري وزير العدل القطري الذي يزور القاهرة حالياً علي رأس وفد قضائي رفيع المستوي وحضر اللقاء سفير دولة قطر بالقاهرة.


وأكدت “العدل” إنه خلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة أوجه التعاون القائمة في المجال القضائي بين كلا البلدين وأساليب تعزيزها.


ومن جانبه، رحب الوزير عمر مروان بزيارة نظيره القطري للقاهرة، مشيراً إلي عمق العلاقة القضائية بين مصر وقطر التي إنعكست بصورة جليه علي عدد من أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وشرح الوزير التطوير الذي تقوم به وزارة العدل علي عدة محاور وهي محور رفع كفاءة وإنشاء المحاكم ومحور زيادة القدرات الفنية والشخصية للقضاة ومحور تقنية آليات العمل مثل مشروعات تجديد الحبس عن بعد وإقامة الدعوي المدنية عن بعد والتقاضي الإلكتروني الكامل في المحاكم الاقتصادية بالإضافة إلي تطوير آليات العمل بالشهر العقاري.


وأعرب وزير العدل القطري عن سعادته، وتقديره لتطوير منظومة التقاضي التي تقوم بها وزارة العدل المصرية في مجال المشروعات الرقمية ونجاحها في تفعيل رؤيتها وصولا إلي العدالة الناجزة، مشيراً إلي رغبته في توسيع قاعدة التعاون القضائي وتبادل الخبرات مع الجهات والهيئات القضائية المصرية.

fdfabf23-1521-43ab-ac61-428cb6a39ca2
fdfabf23-1521-43ab-ac61-428cb6a39ca2
c927c931-d5ec-4287-9ad7-01bfb2576e79
c927c931-d5ec-4287-9ad7-01bfb2576e79
المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار مسعود العامري وزير العدل القطري رفيع المستوى

موضوعات متعلقة

بحضور وزير العدل والنائب العام | شاهد.. حفل أداء معاوني النيابة العامة اليمين القانونية

ترشيحاتنا

الميركاتو الشتوي.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل عمار حمدي

هاني العقبي عن الجولة الثانية بكأس العرب: بطولة قوية وعرب أفريقيا الأقوى

استقرار أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم

كأس العرب .. موعد مصر والجزائر والقنوات الناقلة

نوة قاسم تجبر الإسكندرانية على الجلوس في المنزل..ماذا عن طقس القاهرة والجيزة

سحبها لـ أعماق البحر.. فتاة تنجو بإصابات بالغة الخطورة من فكي تمساح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

بسمع مهرجانات و«بنت الجيران» مكسرة الدنيا.. محمد صلاح يعتذر لـ هاني شاكر

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

محمد صلاح : الأهلى أكثر استقرارا من الزمالك ولا أتابع الدوري المصري بانتظام

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

محمد صلاح: عمري ما شربت خمرة وهذا ما أفعله كل صباح

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

فيديو

في دقائق.. مصري يحقق رقما قياسيا في السير على النيل بالموتوسيكل

شكلهم اتغير| نجوم دخلوا الفن صغارا.. فكيف أصبحوا الآن؟ "فيديو جراف"

هنتج فيلم لـ إيمي.. ماذا قال حسن الرداد في أول ظهور إعلامي له؟

فيديوجراف.. افتكروهم بالدعاء.. هؤلاء المشاهير هزمهم مرض السرطان

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ