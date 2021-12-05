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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تشيد بدراسة إصدار البطاقات الشخصية عبر طريقة «برايل»

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، مشيرة إلى أن هذا القرار أثلج قلوب الكثير من أشخاص ذوي الإعاقة والمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكدت “عطوة”، خلال البيان الصادر لها، أن  السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة  فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، لا سيما فى عهد الرئيس السيسى، خاصة مع تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذى ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، والحصول على الكثير من الامتيازات خلال السنوات الماضية.

وقالت عضو مجلس النواب، إن إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل يساعد وبشكل كبير في إزالة أي عوائق اجتماعية أو نفسية بين المواطنين، كما أنه يسهل علي الأشخاص ذوي الإعاقة التعامل اليومي وفي جميع المؤسسات وفي الشارع المصري، حيث إنها خطوة تعتبر استكمالا لحقوقهم، التي تعهد الرئيس بتوفيرها كاملة لهم.

وطالبت البرلمانية بإطلاق قناة فضائية خاصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم؛ للتواصل وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

الرئيس السيسي ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة

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