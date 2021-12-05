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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من مروان حمدي عقب خماسية المنتخب أمام السودان

صدى البلد

 

اعرب مروان حمدي نجم سموحة والمنتخب عن سعادته بفوز الفراعنه امس امام السودان بخماسية نظيفه في الجوله الثالثه من بطولة كاس العرب 

 

ونشر مروان حمدى، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”،صور من احتفاله مع لاعبي الفراعنة بخماسية المنتخب الوطني في السودان، ومن بينهم صورة تجمعة بـ حسين فيصل 

وعلق  حسين فيصل : "أخويا والله بحبك".

 

موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة لها



تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اللي اللقاء المرتقب بين منتخبي مصر والجزائر في الجولة الثالثة من كأس العرب المقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتي 30 ديسمبر.

 

وحقق منتخب مصر فوزاً عريضاً على السودان بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بإستاد 974 بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب.

 

ويتساوى المنتخبان المصري والجزائري بعدد النقاط والأهداف، حيث سجل كل منهما 6 أهداف ولم يستقبل أهدافا، مما يعني أن مواجهتهما يوم الثلاثاء ستقرر متصدر المجموعة، الذي سيسعى لتجنب المنتخب المغربي القوي

 

ولكن في حال التعادل، سيتم اللجوء إلى القرعة، بسبب التعادل بالأهداف المسجلة والمستقبلة، والتعادل في النقاط المخصومة من البطاقات الصفراء، وفقا لقانون اللعب النظيف.

 

وينص قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اللجوء إلى فارق الأهداف، في حال تساوى فريقان بالنقاط في المجموعة.

 

ومع التعادل بالنقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، يتم اللجوء للعب النظيف، مما يعني الأفضلية للفريق الأقل حصولا على البطاقات الصفراء.

 

وحصل لاعبو المنتخب المصري على 3 بطاقات صفراء خلال البطولة، مما يعني خصم 3 نقاط في اللعب النظيف.

 

أما المنتخب الجزائري، فحصل على بطاقة حمراء واحدة غير مباشرة، مما يعني خصم 3 نقاط أيضا في سجل اللعب النظيف.

 

وبعد التساوي بكل الأرقام، سيؤدي تعادل الجزائر ومصر يوم الثلاثاء، إلى لجوء البطولة للقرعة، لتحديد المتصدر.

 

وتكمن أهمية المتصدر للمجموعة الرابعة في تجنبه للمنتخب المغربي في ربع النهائي، المرشح الأول للقب، عطفا على المستوى الذي قدمه حتى الآن.

منتخب مصر سموحة المنتخب الوطني منتخب المغرب الدوحة مروان حمدي المنتخب المصري

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