جمعية رعاية مرضى الكبد: 68 عملية جراحية مجانا لغير القادرين في سبتمبر

أعلنت جمعية رعاية مرضى الكبد المصري توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضي الكبد وفروعها ومستشفي الكبد المصري بشربين، على 4692 مريضا ، وإجراء 499 حالة منظار، وعمل 365 أشعة فيبروسكان ، واجراء 987 حاله اشعه موجات صوتيه ، وعمل 98 حاله اشعه X RAY واجراء 501 حاله اشعه مقطعيه مجانا لغير القادرين خلال شهر نوفمبر 2021.

وأكد الاستاذ الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس ادارة جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية ومستشفي الكبد المصري بشربين إجراء 43 جراحة حقن شرياني لاورام الكبد و65 عملية جراحيه متنوعه بينهم 41 جراحة استئصال مراره بالمنظار و16 جراحات للسمنه المفرطه و2 جراحة استئصال ورم بالمعدة و4 جراحات استئصال ورم بالكبد وجراحه استئصال زائدة دودية وجراحة استئصال طحال و3 جراحات استئصال ورم بالقولون و3 جراحة اصلاح فتق إربي.

وأضاف أنه تم إجراء 1437 تحليلا طبيا وتقديم تطعيم فيروس 1622 بي وتقديم علاج متنوع لعدد 1187 مريضا من غير القادرين.