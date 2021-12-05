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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في خطاب مؤثر.. البابا فرنسيس: البحر الأبيض المتوسط أصبح مقبرة بدون حجارة

بابا الفاتيكان البابا
بابا الفاتيكان البابا فرنسيس

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى وضع حد لغرق الحضارة، وذلك في خطاب مؤثر في مخيم للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية، بعد 5 أعوام من زيارته الأولى.

وقال البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إن البحر الأبيض المتوسط "أصبح مقبرة باردة بدون الحجارة التذكارية على القبور، هذا الحوض الكبير من المياه مهد العديد من الحضارات، يبدو الآن مرآة للموت، من فضلكم، لنوقف غرق الحضارة هذا".

وزار البابا فرنسيس مخيم المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية، الأحد، لتسليط الضوء على محنة اللاجئين والدعوة إلى دمجهم في أوروبا.

وكان في استقبال البابا عائلات وعدد كبير من الأطفال المهاجرين، عندما وصل هذا المخيم، الذي يضم نحو 2200 طالب لجوء يعيشون في ظروف صعبة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وزار البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، جزيرة ليسبوس اليونانية إحدى أبرز مراكز الهجرة الهائلة إلى أوروبا منذ 6 أعوام.  

ووصل البابا، أمس السبت، قادما من قبرص بعد زيارة استمرت يومين. وحطت طائرته بعيد الساعة 09,00 ت غ في العاصمة اليونانية، حيث فرضت تدابير أمنية مشددة.

وانتقد البابا فرنسيس، أمس السبت، الأنانية القومية في الاتحاد الأوروبي لما اعتبره غياب التنسيق في مسألة الهجرة، وذلك في مستهل زيارة تاريخية إلى اليونان تهدف إلى تحسين العلاقات المعقدة مع الكنيسة الأرثوذكسية.

وقال البابا، إن أوروبا "تمزقها الأنانية القومية" حيال إدارتها لأزمة الهجرة، وذلك خلال لقائه نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماغريتيس سخيناس والرئيسة اليونانية كاتيرينا ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ومسئولين آخرين.

واعتبر البابا أن المجتمع الأوروبي "يواصل المماطلة" و"يعاني كما يبدو في بعض الأوقات من العجز وانعدام التنسيق" بدلا من أن يكون "محركا للتضامن" في مسألة الهجرة.
 

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