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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد نخلة: السودان متواضع.. وأرفض نغمة الخوف من مواجهة المغرب

مباراة مصر والسودان
مباراة مصر والسودان

أكد أحمد نخلة، نجم النادى الأهلى السابق، أن منتخب المغرب فريق قوى جيد للغاية فى بطولة كأس العرب.

وقال أحمد نخلة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “منتخب المغرب لديه شق هجومي جيد جدا، وأرى أن منتخب مصر جيد والشكل والانتشار جيد”.

وأضاف نجم الأهلي السابق: “أرى أن هناك علامات استفهام كبيرة للغاية على أداء منتخب السودان فى بطولة كأس العرب ومتواضع فنيا للغاية”.

وتابع: “حسين فيصل ظهر بشكل جيد ومكسب كبير لمنتخب مصر، إضافة إلى أحمد رفعت وثنائي الدفاع محمود حمدي الونش وأحمد حجازي اللذان لديهم اتزان دفاعي والخبرات الكبيرة فى منع أى خطورة ومحمد الشناوي لم يتم اختباره”.

ولفت أحمد نخلة إلى أن مباراة الجزائر لا بد أن تعود فيها شخصية منتخب مصر وعودة مستوى منتخب مصر الوطني إبان عهد قيادة حسن شحاتة.

وأشار إلى ضرورة التحضير لمباراة الجزائر بشكل جيد واحترام منتخب الخضر لكونهم يمتلكون فريقا منظما للغاية ومنتصف ملعب والشق الهجومي قوي، لكن منتخب مصر الشق المهارة عالٍ.

وطالب نجم الأهلي السابق بالاستعانة بخدمات أكرم توفيق فى الجانب الأيمن فى مباراة الجزائر، لافتا إلى أنه لم يقتنع بالدفع بعمر كمال عبد الواحد فى الجبهة اليمنى.

ورفض نجم الأهلي السابق نغمة محاولة تجنب مواجهة منتخب المغرب وتونس والجزائر لأن منتخب مصر بطل.

واختتم نجم الأهلي السابق حديثه قائلا: “دور وائل جمعة، مدرب المنتخب، هو إبراز كون منتخب مصر بطلا للقارة السمراء عدة مرات، وإن بقية المنتخبات هى التي تخشى من الفراعنة الكبار وليس العكس”.

 

أحمد نخلة المغرب كأس العرب منتخب مصر الجزائر الأهلى

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