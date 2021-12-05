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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

صحيفة أمريكية تكشف: طبيب مصري اكتشف فيروسات "سارس" و"هانتا" و"إيبولا"

الدكتور شريف زكي
الدكتور شريف زكي

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على إسهامات الطبيب الراحل شريف زكي أخصائي علم الأمراض المصري الأمريكي، والذي عمل بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة واستطاع تشخيص عدد من الفيروسات.

 

وحسب الصحيفة الأمريكية، كان الدكتور شريف زكي أخصائي علم الأمراض بأمريكا ورحل عن العالم في 21 نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 65 عامًا، سواعد بصفته رئيس قسم الأمراض المعدية التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة في التعرف والكشف عن جائحة كورونا وفيروس هانتا الذى ينتقل من القوارض للبشر، وفيروس غرب النيل، وفيروسي إيبولا وزيكا، ومتلازمة التنفس الحادة المعروفة باسم "سارس"، بالإضافة إلى هجمات الجمرة الخبيثة في عام 2001.

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وعن سبب رحيله، قالت زوجته نادية زكي، إنه توفي في المستشفى متأثرا بمضاعفات الإصابة التي تعرض لها نتيجة سقوط عرضى فى منزله.

 

وحسب تقرير "نيويورك تايمز"، انضم زكي إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في عام 1988 وأصبح رئيسًا لفرع أمراض الأمراض المعدية بالوكالة في أوائل التسعينيات، وقطع هو وفريقه خطوات جيدة وجادة في التمييز بين الأمراض النادرة وطفراتها وتحديد أسباب تحول بعضها لـ"المعدية" و"القاتلة".

 

وللقيام بذلك، طبق زكي وفريقه عملية تسمى الكيمياء النسيجية المناعية، والتي تسمح للباحثين بتحديد مسببات الأمراض الغريبة عن طريق تلوين الخلايا ومراقبتها من خلال المجاهر الإلكترونية القادرة على تكبير البكتيريا والفيروسات 740 ألف مرة.

 

وفى حديثها عن الدكتور زكى، قالت روشيل والينسكى مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ""CDC: "براعته فى تشخيص الأمراض غير المفهومة وأسباب تفشيها سمح لنا فى المركز بالاستجابة السريعة والسيطرة على الأمراض وإنقاذ أرواح الناس».

 

وقالت الدكتورة ريما خباز مديرة المركز الوطني للأمراض المعدية الناشئة والحيوانية: "الدكتور زكي كان يُعتبر من بين أكثر علماء الأمراض المعدية تأثيرًا في جيله"، مضيفة أنه كان معروفًا أيضًا بأنه معلم وزميل كريم وباحث ذا ذاكرة استثنائية.

نيويورك تايمز الطبيب الراحل شريف زكي شريف زكي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الولايات المتحدة

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