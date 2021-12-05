مجدى عبد الغنى يزف بشرى سارة قبل مواجهة مصر والجزائر

زف مجدى عبد الغنى، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة منتخب مصر الوطنى نظيره منتخب الجزائر.

وحقق منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش انتصارين على حساب منتخب لبنان والسودان، ويلتقى نظيره منتخب الجزائر يوم الثلاثاء المقبل فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وقال مجدى عبد الغنى، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “آخر مواجهة بين مصر والجزائر تحمل ذكرى سعيدة للجمهور المصري، حيث فاز منتخب مصر 4-0 في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2010”.

كان منتخب مصر حقق الفوز على السودان بخماسية نظيفة أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، بينما فاز منتخب الجزائر على منتخب لبنان بهدفين دون رد.

لنسترح قليلا.. كيروش يحفز لاعبي المنتخب لمواجهة الجزائر عبر تويتر





قي سياق متصل، نشر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقه حول مشوار الفراعنة في كأس العرب قطر 2021.

وقال كيروش: "فخور جدا باللاعبين، مبروك أيها الشباب، لنسترح الآن ونستعد للمباراة المقبلة بنفس التركيز والطريقة".

واستعاد الفراعنة ثقة الجماهير بخماسية السودان، بعد الفوز في مباراة الجولة الأولى بهدف يتيم وأداء باهت على لبنان.

منتخب مصر رفع رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، ضمن بها الصعود إلى الدور ربع النهائي رفقة منتخب الجزائر.

ويبحث كلا المنتخبين عن الفوز في المباراة القادمة، لحسم صدارة المجموعة الرابعة في كأس العرب.

