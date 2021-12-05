الرئيس السيسى: حياة كريمة أهم مشروع له تأثير كبير في حياة المصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن مشروع حياة كريمة له تأثير كبير فى حياة المصريين ، لافتا إلى أن هذا المشروع يمس حياة 60 مليون شخص .



وأضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته باحتفالية قادرون باختلاف ، أن هذا المشروع يعمل على تحسين أحوال المواطنين وتيسير المعيشة لهم، معقبا: " لو قدرنا نحسن أحوال الناس ونيسر المعيشة لهم هنكون عملنا حاجة كبيرة أوى ".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن عدم وصول مياه الشرب أو الكهرباء للفرد بانتظام ستكون المعاناة كبيرة ، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعرف قيمة تحسين أحوال المواطن ، وهذا سيعود بالنفع على كل فرد .

