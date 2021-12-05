بعد غياب طويل.. إيمان الحصري تكشف لأول مرة كواليس مرضها مع صاحبة السعادة

تشهد قناه dmc غدا الاثنين الظهور الحصري الأول للإعلامية إيمان الحصري من خلال برنامج صاحبه السعادة الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس.

وتتحدث الحصري خلال البرنامج عن فتره مرضها وكيف مرت هذه الفترة عليها وعلي أسرتها وطلب محبيها وأسرتها من جمهورها الدعوات لها بالشفاء فضلا عن كواليس وأسرار حصريه تتحدث عنها إيمان الحصري لأول مرة.

وتفتح إيمان قلبها لصاحبة السعادة وتكشف عن الداعمين وأقرب الناس لها خلال تلك الأزمة كما تتحدث عن الأسباب التي جعلتها تجري عدد من العمليات الجراحية وكواليس وحواديت حصرية عن ابنتها وأسرتها واختيارها لتقديم حفل طريق الكباش وعديد من الأسرار والحكايات التي تبوح بها للمرة الأولي في صاحبة السعادة.