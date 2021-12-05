إعلامي جزائري عن مواجهة مصر: ممنوع إهدار الفرص لتفادي مواجهة المغرب

طالب الإعلامي الجزائري خليفاوي مصطفى من لاعبي منتخب الخضر بضرورة تفادي مواجهة منتخب المغرب فى دور الثمانية ببطولة كأس العرب.

وقال الإعلامي الجزائري عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مباراة لبنان في طي النسيان بعد تحقيق الأهم.

تابع : الأمور الجدية ستبدأ من مواجهة مصر التي ستكون بأهمية بالغة من أجل تفادي المغرب في نهائي قبل الأوان في دور الثمانية...

أضاف : بداية من الآن.. الخطأ سيكون ممنوع، و إهدار الفرص سنندم عليه كثيرا.

كان منتخب مصر حقق الفوز على السودان بخماسية نظيفة أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، بينما فاز منتخب الجزائر على منتخب لبنان بهدفين دون رد.

لنسترح قليلا.. كيروش يحفز لاعبي المنتخب لمواجهة الجزائر عبر تويتر





قي سياق متصل، نشر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعلقيه حول مشوار الفراعنة في كأس العرب قطر 2021.

وقال كيروش: "فخور جدا باللاعبين، مبروك أيها الشباب، لنسترح الآن ونستعد للمباراة المقبلة بنفس التركيز والطريقة".

واستعاد الفراعنة ثقة الجماهير بخماسية السودان، بعد الفوز في مباراة الجولة الأولى بهدف يتيم وأداء باهت على لبنان.

منتخب مصر رفع رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، ضمن بها الصعود إلى الدور ربع النهائي رفقة منتخب الجزائر.

ويبحث كلا المنتخبين عن الفوز في المباراة القادمة، لحسم صدارة المجموعة الرابعة في كأس العرب.