بينهم جول أحمد رفعت.. إعلامي تونسي يكشف أفضل أهداف الجولة الثانية بكأس العرب

كشف الإعلامي التونسي مراد عمر ، عن أبرز الأهداف فى الجولة الثانية من بطولة كأس العرب ، المقامة حاليا في قطر.

وقال الإعلامي التونسي مراد عمر، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يوم الأهداف الرائعة بإمتياز: محمد الشيبي (المغرب) في مرمى الأردن، أحمد رفعت (مصر) في مرمى السودان ، محمد رشيد باسم (فلسطين) في مرمى السعودية.

وأضاف : حقيقة النسخة الحالية من كأس العرب على أرض الدوحة متميزة عن النسخ السابقة في جميع الأصعدة.

وحقق منتخب مصر، الفوز على السودان بخماسية نظيفة أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، بينما فاز منتخب الجزائر على منتخب لبنان بهدفين دون رد.

لنسترح قليلا.. كيروش يحفز لاعبي المنتخب لمواجهة الجزائر عبر تويتر



في سياق متصل، نشر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعلقيه حول مشوار الفراعنة في كأس العرب قطر 2021.

وقال كيروش: "فخور جدا باللاعبين، مبروك أيها الشباب، لنسترح الآن ونستعد للمباراة المقبلة بنفس التركيز والطريقة".

واستعاد الفراعنة ثقة الجماهير بخماسية السودان، بعد الفوز في مباراة الجولة الأولى بهدف يتيم وأداء باهت على لبنان.

منتخب مصر رفع رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، ضمن بها الصعود إلى الدور ربع النهائي رفقة منتخب الجزائر.

ويبحث كلا المنتخبين عن الفوز في المباراة القادمة، لحسم صدارة المجموعة الرابعة في كأس العرب.