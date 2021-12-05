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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشار وزير التعليم: نسعى لتدريب كل معلمي مصر على أنشطة التوكاتسو

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

تنظم الآن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تكريم واعتماد أول فريق مصري معتمد لتقديم أنشطة وتدريبات التوكاتسو في العالم.

 

يأتي ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق وامين عام لجنة تسيير الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وايموتو ساتشيكو النائب الأول لرئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية، ونيفين حمودة مستشار وزير التعليم للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على مشروع المدارس المصرية اليابانية.


ومن جانبها أكدت نيفين حمودة مستشار وزير التعليم للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على مشروع المدارس المصرية اليابانية، أن نجاح مشروع المدارس المصرية اليابانية أدى إلى اهتمام الدولة المصرية على التوسع فيه.

 

وقالت: نسعى لتدريب معلمي مصر على أنشطة التوكاتسو و التعاون مع كليات التربية لتعليم أنشطة التوكاتسو لخريجيها ، واعتماد كافة المدارس التي تسعى لتطبيق التوكاتسو في مصر.

 

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم اثناء اوك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان عام 2016  ومع افتتاح المدارس المصرية اليابانية عام 2018 ساهمت هيئة التعاون الدولي اليابانية"جايكا"  بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام التعليم على الطريقة اليابانية وبناء الشخصية مع التركيز على الأنشطة الخاصة المعروفة باسم التوكاتسو في المناهج المصرية.

 

وتركز أنشطة التوكاتسو على تنمية المهارات الغير معرفية للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية والقدرة على بناء علاقات إنسانية مما يشكل الأساس لعملية التحصيل الأكاديمي.

 

وتطبق أنشطة التوكاتسو بمصر من خلال مجموعة من الأنشطة الخاصة مثل مناقشات مجلس الفصل والمناقشات التوجيهية ونشاط ريادة اليومية ونشاط التنظيف وغيرها من الأنشطة المشابهة للأنشطة المطبقة بالمدارس باليابان.

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مستشار وزير التعليم: نسعى لتدريب كل معلمي مصر على أنشطة التوكاتسو

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