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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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على رأس وفد استثماري.. رئيس هيئة الاستثمار يفتتح منتدى الأعمال المصري التنزاني بـ"دار السلام".. ويؤكد: العلاقات بين البلدين شهدت طفرة واضحة خلال العام الحالي

محمد عبد الوهاب في
محمد عبد الوهاب في تنزانيا

تضافر الجهود لإنشاء تجربة استثمارية وتنموية مصرية بتنزانيا

الاتفاق على تحديد آلية فعالة لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات الاستثمارية 

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع وزيرين في تنزانيا وزنجبار دفع العلاقات مع مصر

 

وصل صباح اليوم وفد مصري إلى مدينة دار السلام بدولة تنزانيا، يضم المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في القطاعات المختلفة.

وتأتي زيارة الوفد المصري إلى تنزانيا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين، حيث من المقرر أن  يعقد المستشار محمد عبدالوهاب لقاء مع جيفري موامبي، وزير الاستثمار التنزاني، كما ستتاح فرصة كبيرة لمناقشة المشروعات الثنائية المقترحة بين المستثمرين من الجانبين، فيما سيعقد أيضا منتدى موسع للاستثمار من المقرر أن يحضره عدد كبير من المستثمرين.

وفي غضون ذلك، سيتم افتتاح "مجمع السويدي الصناعي"  أحد المشروعات الكبرى التابعة لشركة السويدي إليكتريك، والذي سيكون مركزا إقليميا لتصدير الأسلاك والكابلات والمحولات والعدادات والعازلات الكهربائية في خطوة تعطي دفعة قوية للعلاقات في مجال الأعمال بين مصر وتنزانيا.

وافتتح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منتدى الأعمال المصري التنزاني،في مستهل زيارته إلى تنزانيا، على رأس وفد من المستثمرين المصريين، بمشاركة / جيفري موامبي، وزير الاستثمار التنزاني، وعمر شعبان، وزير التجارة فى زنجبار، وكيتيلا مكمبو، وزير التجارة والصناعة التنزانى، والسفير المصرى فى تنزانيا، محمد جابر أبوالوفا، وستيفن بياباتو، نائب وزير الطاقة التنزانى، والدكتور مادهو كازي، الرئيس التنفيذي لمركز الاستثمار التنزاني، ولفيف من كبار المستثمرين المصريين ونظرائهم من تنزانيا، وذلك لبحث عقد شراكات استثمارية بين البلدين، ودعم جهود التنمية المشتركة داخل القارة الأفريقية.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن العلاقات الاستثمارية بين البلدين شهدت طفرة واضحة خلال العام الحالي، حيث شارك وزير الاستثمار التنزاني في الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بمدينة شرم الشيخ.

كما شهدت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة خلال زيارتها لمصر الشهر الماضي، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز الاستثمار التنزاني، بهدف وضع استراتيجية متكاملة للتعاون الاستثماري بين مصر وتنزانيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص المصري لإنشاء تجربة استثمارية وتنموية مصرية رائدة في تنزانيا، لتكون نموذجاً يُحتذى به في التعاون داخل القارة، وفق استراتيجية مُتكاملة للتعاون بين مصر وباقي الدول الأفريقية.

وشهد منتدى الأعمال المشترك استعراض فرص الشراكات الاستثمارية بين مصر وتنزانيا، في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها: قطاع الزراعة، والتصنيع الغذائي، والتشييد والبناء، والتعدين والسياحة، حيث تمتلك دولة تنزانيا قدرات هائلة غير مستغلة في هذه القطاعات.

واتفق الجانبان على تحديد آلية فعالة لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات الاستثمارية بين البلدين، والاطلاع على الفرص المتاحة على أرض الواقع، فضلاً عن ترحيب الهيئة العامة للاستثمار بنقل الخبرات الفنية والإدارية الخاصة بصياغة الفرص الاستثمارية وآليات الترويج، لجمهورية تنزانيا، مما يعزز من قدراتها على المنافسة في السوق العالمية.

والتقى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جيفري موامبي وزير الاستثمار التنزاني وعمر شعبان وزير التجارة والتنمية الصناعية  بزنجبار وستيفن بياباتو نائب وزير الطاقة في تنزانيا؛ وذلك لدفع العلاقات الاستثمارية بين الجانبين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، أهمية التنسيق مع الجانب التنزاني لتشجيع كل من الشركات المصرية ونظيراتها التنزانية على بحث الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على زيادة التعاون المشترك وأهمية تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية، فضلاً عن نقل تجربة الهيئة في مجال ما تقدمه من خدمات مختلفة من شأنها التيسير على المستثمرين.

وأكد عبدالوهاب أن البلدين لديهما فرص كبيرة للنمو الاقتصادي من خلال تبادل الخبرات الناجحة بما ينعكس بشكل إيجابي على حركة الاستثمارات بين الدولتين.

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