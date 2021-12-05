خبراء الكرة عن الجولة الثانية بكأس العرب: أهداف ومفاجآت قوية وعرب أفريقيا يتصدرون

شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس العرب العديد من المفاجآت ومنافسة شرسة بين عرب أفريقيا على صدارة المجموعات.

وتراجع أداء بعض المنتخبات خاصة تونس التى تلقت خسارة غير متوقعة أمام سوريا بثنائية نظيفة.

خبراء الكرة يسلطون الضوء على أبرز ما جاء في ثاني جولات كأس العرب:

فى البداية أكد أحمد نخلة نجم النادى الأهلى السابق أن منتخب المغرب فريق قوى جيد للغاية فى بطولة كأس العرب وقال: منتخب المغرب لديه شق هجومي جيد جدا وأرى أن منتخب مصر جيد والشكل والانتشار جيد.

تابع نجم الأهلي السابق: أرى أن هناك علامات استفهام كبيرة للغاية على أداء منتخب السودان فى بطولة كأس العرب ومتواضع فنيا للغاية.

استطرد أحمد نخلة: حسين فيصل ظهر بشكل جيد ومكسب كبير لمنتخب مصر إضافة إلى احمد رفعت وثنائي الدفاع محمود حمدي الونش وأحمد حجازي اللذان لديهم اتزان دفاعي والخبرات الكبيرة فى منع اسى خطورة ومحمد الشناوي لم يتم اختباره.

لفت أحمد نخلة إلى أن مباراة الجزائر لابد أمامه ان تعود شخصية منتخب مصر وعودة مستوى منتخب مصر الوطني إبان عهد قيادة حسن شحاتة.

أشار إلى ضرورة التحضير لمباراة الجزائر بشكل جيد واحترام منتخب الخضر لكون لديهم فريق منظم للغاية ومنتصف ملعب والشق الهجومي قوي لكن منتخب مصر الشق المهارة عال.

وطالب نجم الأهلي السابق بضرورة الاستعانة بخدمات اكرم توفيق فى الجانب الأيمن فى مباراة الجزائر لافتا إلى أنه لم يقتنع بالدفع بعمر كمال عبد الواحد فى الجبهة اليمني.

ورفض نجم الأهلي السابق نغمة محاولة تجنب مواجهة منتخب المغرب وتونس والجزائر لأن منتخب مصر بطل.

واختتم حديثه قائلا: دور وائل جمعة مدرب المنتخب هو إبراز كون منتخب مصر بطلا للقارة السمراء عدة مرات وان بقية المنتخبات هى التي تخشى من الفراعنة الكبار وليس العكس.

من جانبه أكد هاني العقبي نجم النادى الأهلى السابق أن مباراة منتخب مصر الوطنى أمام نظيره منتخب السودان تجربة قوية لكافة العناصر المحليين وقال: مباراة السودان تجربة قوية للاعبي الفراعنة الكبار المحليين من مختلف الأندية المحلية.

أضاف هاني العقبي: البرتغالي كارلوس كيروش نجح فى الدفع بعناصر جيدة من مختلف الأندية فى مباراة السودان.

استطرد هاني العقبي: منتخب الجزائر من المنتخبات القوية فى بطولة كأس العرب فيما شارك منتخب لبنان أمام الخضر بنفس الطريقة التي لعب بها أمام منتخب مصر الوطنى عبر التحفظ الدفاعي.

تابع نجم الأهلي السابق: منتخب السعودية خاض مباراة فلسطين بالصف الثاني وحصد نقطة هامة بعد التعادل الإيجابي ١/١.

وقال هاني العقبي أيضا: منتخب السعودية من حقه الدفع بالصف الثاني فى بطولة كأس العرب بعدما تأهل منتخب الأخضر الأول إلى نهائيات مونديال قطر ٢٠٢٢.

اشار هاني العقبي إلى أن نتيجة التعادل امام السعودية مرضية بالنسبة لمنتخب فلسطين.

لفت هاني العقبي إلى أن منتخب المغرب من الفرق القوية وأظهر مردودا قويا فى الجولة الأولى والثانية وفاز على نظيره منتخب فلسطين والأردن مشيرا إلى أن اسود الاطلس يمتلك عناصر مميزة للغاية.

أوضح هاني العقبي أن لاعبي المغرب الذين يشاركون فى الدورى المصرى مثل أشرف بنشرقي للعب الزمالك وبدر بانون ومدافع الاهلي الحالي ووليد ازارو مهاجم الأهلي السابق يمثلون فارق كبير فى أداء منتخب اسود الاطلس منوها إلى أن منتخب مصر والجزائر يحاولان بقدر الإمكان تجنب مواجهة المغرب مشيرا إلى أن بطولة كأس العرب.

فيما سلط الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي الضوء على الجولة الثانية من بطولة كأس العرب وقال: اسفرت لقاءات الجولة الثانية من الدور الاول لكاس العرب قطر فيفا 2021 مرور كل من منتخبات قطر ومصر والجزائر والمغرب الى الربع النهائي بينما سجلت هذه الجولة مغادرة كل من منتخبات موريتانيا ولبنان والسودان. وشهدت هذه الجولة تسجيل 19 هدفا أي اقل من الجولة الأولى التي شهدت تسجيل 22 هدفا.

تابع : كان منتخب مصر صاحب الحصيلة الأعلى من الأهداف بعد خماسية الفراعنة في شباك المنتخب السوداني وعلى مستوى الأرقام دائما سجل منتخب المغرب اعلى حصيلة من الأهداف لحد الان بـ 08 اهداف وسجل حضوره كأحسن دفاع الى جانب منتخبي مصر والجزائر بشباك عذراء لحد الان.

أضاف : كما سجل منتخب الامارات اعلى نسبة امتلاك بـ 79 % امام نظيره الموريتاني واعلى عدد من التمريرات بلغ 809 تمريرة. كما سجلت تونس المنهزمة امام سوريا اعلى عدد من الهجمات برصيد 136 هجمة كانت كلها عقيمة اما الدفاعات السورية.

استطرد : هذه حقيقة الأرقام. لكن حقيقة الاداء القوي كانت هذه المرة من جانب منتخب مصر التي تحسنا ملحوظا ويبقى أداء الفراعنة مرشحا للارتفاع أكثر لبلوغ مستويات عالية تجعله من أبرز المرشحين لنيل اللقب.

وقال ايضا: منتخب اخر اظهر مستويات عالية هو منتخب الجزائر. محاربو الصحراء اظهروا صلابة كبيرة وتمكنوا من فك شيفرات دفاعات منتخب لبنان الذي اختار التكتل في الخلف. الخضر أيضا سجلوا حضورهم كأبرز المرشحين لنيل اللقب.

وعن منتخب المغرب قال : يبقى منتخب اسود الاطلس أبرز المرشحين على الاطلاق بفضل حضورهم المتميز في كلا الجولتين بأداء عاليا. ليبقى منتخب المغرب أكثر المنتخبات العربية استقرارا لحد الان.

اشار الى أنه في المقابل يعتبر انتصار منتخب سوريا على منتخب تونس أبرز المفاجئات في الجولة الثانية حيث أظهر نسور قاسيون رباطة جأش كبيرة جعلتهم يتجاوزون نسور قرطاج الذين قدموا اسوا مباراة لهم في الفترة الأخيرة وخلاصة القول عرب افريقيا ممثلين بمصر والجزائر والمغرب يرفعون لحد الان راية التحدي عالية كأبرز المرشحين لنيل اللقب في انتظار ما سيقدمه عرب اسيا بقيادة قطر.