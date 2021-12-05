يا جريء.. شيكابالا يمازح سيسيه بعد وصلة رقص بغرفة ملابس الزمالك.. شاهد

مازح محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك زميله في الفريق رزاق سيسيه أثناء تواجدهما في عرفه ملابس الفريق اليوم.

ونشر شيكابالا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام ” فيديو، لرزاق سيسية خلال أدائه وصلة رقص داخل غرفة خلع ملابس الفريق، وعلق شيكابالا : "يا جرىء.. أنت جرىء إيه دي".

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لودية بايونير



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة بايونير الودية المقرر لها بعد قليل على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - رزاق سيسيه - يوسف إبراهيم "أوباما"

حط الهجوم: عمر السعيد