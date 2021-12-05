يسرا تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت الفنانة يسرا، صورا من دبي في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت يسرا بالظهور بفستان طويل بعدة ألوان مختلفة، وخطفت الأنظار بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وتألقت النجمة الكبيرة يسرا في افتتاح الدورة الـ ٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي بإطلالة جذبت إعجاب حضور ومشاهدي حفل الافتتاح.

الإطلالة للستايلست سحر ومايسة عزب وفستان تم صناعته خصيصا من أجل يسرا كي تحضر به الإفتتاح أي أنه لا توجد نسخ أخرى من الرداء - للمصمم المصري رامي القاضي والمجوهرات من مجوهرات جواهر مصر والحقيبة من تصميم حقائب سارة باج صنعت خصيصا لها ومكتوب عليها اسم يسرا والماكياج لدينا ديمتري والشعر لأحمد منير.

يسرا كانت أعربت عن فخرها بالحدث الجلل «افتتاح طريق الكباش» في مدينة الأقصر، قائلة: «الحدث كبير جدا والطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة وافتتاحه تم بمساندة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهذا شيء هام جدا».