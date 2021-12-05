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برلمان

رئيس تضامن النواب يشيد بقرارات الرئيس السيسي بشأن ذوي الإعاقة

الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى

ثمن رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة الدكتور عبد الهادى القصبى،  بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، فى الاحتفالية الفريدة من نوعها عالميا “قادرون باختلاف”. 

وأوضح الدكتور عبد الهادى القصبى أن توجيهات الرئيس بتضمين جميع مناحي ذوى الهمم فى مشروعات حياة كريمة والمبادرات السياسية تؤكد أنه رئيس لكل المصريين يشعر بالجميع منشغل بهم يسعى لتحقيق حلم قيادة مصر نحو العالمية، وكذلك قرارات توجيه القطاع الفنى والثقافى بإنتاج أعمال فنية لاحتوائهم وأننا كلنا واحد شركاء فى هذا الوطن.

كما أشاد “القصبى” بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع أجهزة الدولة لصياغة برامج تستهدف دمج وتأهيل الشباب من ذوى الهمم  والإعلان من مؤتمر عالم لذوى الهمم. 

صرح بذلك المستشار الإعلامى لرئيس لجنة التضامن الاجتماعى أحمد قنديل.

وأضاف قنديل أن القصبى أكد أن جميع توصيات الرئيس سوف تعكف عليها اللجنة من أجل سرعة تنفيذها والمساهمة فى ذلك والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية من أجل التأكيد على أننا شعب واحد وطن واحد ولأول مرة نشهد هذا التفاعل فى عهد رئيس عظيم إنسان يبذل كل جهده لدعم مصر داخليا وخارجيا.

وأشاد  القصبى، فى بيان له اليوم، بدعم الرئيس المستمر وبإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقا  فى  عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة لتسليط الضوء على قضاياهم وتقديم الدعم اللازم لهم في جميع المجالات، وهذا ما وضح خلال حرص مؤسسات الدولة للتفاعل معهم، وكذلك إصدار قانون خاص بهم بعد غياب 42 عاما من لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب.

وأوضح أن صدور قانون ذوي الإعاقة جاء انتصارا لحق غاب أكثر من 42 عاما، لدعم ومساندة 11 مليون مواطن مصرى وصدور هذا القانون جاء من دعم القيادة السياسية الحكيمة وجهد كبير من أداء اللجنة بالتنسيق مع الحكومة من أجل حقوق مصريين غاب عنهم هذا القانون طوال 42 عاما، لافتا إلى أن صدور القانون جاء من منطلق إيمان البرلمان والحكومة بأهمية حقوق ذوى الإعاقة تطبيقا للدستور في مادته الـ81.

واختتم القصبى بيانه منذ قليل كل الدعم قرارات الرئيس العظيمة، خاصة تأكيده أن أولادنا من ذوى الهمم كنز ومصر محمية بالمولى عزوجل وأبنائنا من ذوى الهمم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الإعاقة مجلس النواب عبد الهادى القصبى التضامن الاجتماعي

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