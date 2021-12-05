علاء الوكيل: نستهدف الوصول بصادرات قطاع الصناعات الغذائية لـ 14 مليار دولار

قال علاء الوكيل رئيس لجنة أفريقيا وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن خطة الدولة لزيادة صادرات مصر خلال السنوات القليلة المقبلة تستهدف الوصول بصادرات قطاع الصناعات الغذائية لنحو 14 مليار دولار خلال سنوات قليلة.

وأوضح علاء الوكيل على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض فوود افريكا الذى نظمة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية اليوم "الاحد"، أن قطاع الصناعات الغذائية يشارك بنحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية، منوها إلى أن القطاع رغم تحقيقه نموا في صادراته بنسبة 18% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2021، إلا أنها نسبة لا ترضي طموح المجلس ولكنها مناسبة في ظل اوضاع كورونا.

وأضاف الوكيل أن المجلس سيعمل على استغلال القرارات الايجابية التي أصدرتها الحكومة فيما بتعلق بإقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية لزيادة الصادرات، موضحا أن السياسة الجديدة الخاصة بالدعم تعد غير مسبوقة خاصة فيما يتعلق بمساندة الشحن لأفريقيا والذي يصل لـ 80% ولبعض الدول مثل تنزانيا لنحو 100%.

وأشار إلى أن خطة المجلس لزيادة صادراته لأفريقيا تستهدف نمو الصادرات بنسبة 75% خلال العامين المقبلين، حيث يتم العمل على تشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها في الأسواق الأفريقية واللقاء مع نظائرها في الدول الأفريقية.

ونوه الوكيل إلى أنه في ظل اوضاع كورونا، وتداعياتها والمتمثلة في صعوبة عمليات النقل، ووجود نقص حاليا في الحاويات وعدم وصول بعض الخطوط الملاحية لبعض الموانئ يؤثر على قيمة الصادرات لأفريقيا.

وذكر أن مشتريات بعض الدول الأفريقية من الأسواق العالمية ليست كبيرة في ظل عدم توافر العملة الصعبة، لذا يتم دراسة الأسواق الافريقية وحجم استيرادها ونوعيتها بحيث يتم ملأ هذا الفراغ بالمنتجات المصرية بدلا من استيرادها من الدول الاخرى.

وأضاف الوكيل أن هناك مشكلة مع بعض الدول الأفريقية تتمثل في أن الميزان التجاري معها يكون في صالح مصر بنسبة تفوق 90%، مما قد يجعلها تنسحب او لا تنفذ الاتفاقيات التجارية الموقعة معها خاصة في ظل عدم تضررها، لكن المجلس حاليا يتخذ سياسة للترويج للمنتجات المصرية، وفي نفس الوقت الاتفاق على بعض مدخلات الانتاج التي يمكن استيرادها من تلك الدول مثل الفانيلا وغيرها خاصة وان مصر تستوردها من الخارج.

ولفت إلى أنه يتم التعاون ايضا مع هيئة سلامة الغذاء من أجل تعزيز جودة المنتجات والمحافظة على سمعة المنتجات المصرية في الخارج، وأن يكون التزام بالمواصفات القياسية المصرية والأوروبية وهي أساس التصدير وليس حجم المنشأة.