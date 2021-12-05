التصديرى للغذائية: الاتفاق مع المواصفات والجودة لوضع مواصفة قياسية للتمور

صرح محمد القرش، رئيس مجموعة عمل التمور بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بأنه تم الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لوضع مواصفات وخصائص قياسية للمنتج المصري من التمور والمنتجات المستخرجة منه كمعجون التمر، ودبس التمر، وبودرة التمر بديل السكر، يميزه عن نظائره من التمور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق فعاليات معرض "فوود أفريكا" المعرض التجاري الدولي السادس للأغذية والمشروبات، والمزمع إقامته خلال الفترة من 12 – 14 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة أكثر من 400 عارض دولى ومحلى من أكثر من

28 دولة.

وأضاف: “نستهدف الوصول إلى زيادة صادرات التمور لتبلغ 100 مليون دولار خلال 4 سنوات القادمة مقارنة بنحو 40 مليون دولار حاليا، بزيادة سنوية تصل إلى 25%، خاصة مع زيادة الطلب العالمي، وسيتم التركيز على أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية لزيادة الكميات المصدرة والتى تبلغ حاليا 44 ألف طن”، مشيرا إلى أنه يتم حاليا زراعة سلالات جديدة للحصول على منتج صالح للتصدير مثل بلح “المجدول - البرحي”.

وتابع: “نسعى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري من إدخال مشتقات التمور في عمليات التصدير للخارج، كبودرة التمور كبدليل للسكر، بالإضافة إلى عمليات التعبئة والتغليف”.

