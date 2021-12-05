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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فايكانو يعود للانتصارات بالدوري الإسباني

صدى البلد

واصل رايو فايكانو نتائجه الجيدة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه إسبانيول اليوم الأحد في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد فايكانو، الصاعد حديثا للمسابقة، الذي تفادى الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة، إلى27 نقطة في المركز السادس، متفوقا بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريق برشلونة، صاحب المركز السابع في ترتيب المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول، الذي نال خسارته السادسة مقابل 5 انتصارات و5 تعادلات، عند 20 نقطة في المركز التاسع.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الأوروجواياني لياندرو كابريرا، مدافع إسبانيول، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54، ليعيد فايكانو إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بتعادله مع بلنسية.

وأنهى إسبانيول المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه الإسباني فران مريدا خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

رايو فايكانو الدوري الإسباني إسبانيول برشلونة لياندرو كابريرا

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