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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمد صبحي يطالب بضرورة تجنب مساوئ التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا

الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي

أكد الفنان محمد صبحي على ضرورة مواجهة سلبيات السوشيال ميديا والعمل على اعلاء قيم الإنتماء لله والوطن والأسرة، ومواجهة الإسفاف والتفاهة بالإنجازات المؤسسية والإنسانية.

 

ووصف الفنان محمد صبحي ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، بانه نوع من السخافة لأن الجمهورهو أكبر مشجع للسخافات في حال إنسياقه وراء الدراما والثقافة غير الهادفة والتي تصب في مصلحة المنتجين ومروجي الأعمال الثقافية والدرامية غير الهادفة.


وطالب صبحي بضرورة تجنب مساوئ التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا واستخدام التكنولوجيا فيما يفيد وبمقدار لا يتعدى الساعتين في اليوم، وأن نعود لممارسة القراءة والاطلاع على الكتب لأن التكنولوجيا الحديثة أبعدتنا عن هذه العادات وخاصة في ظل استخدامنا الخاطئ لهذه التكنولوجيا بما لا يخدم بناء الإنسان وهو ما يتطلب أن نعود لقواعدنا ونستغل التكنولوجيا بشكلها المفيد.


جاء ذلك خلال حضور الفنان محمد صبحى ندوة بعنوان الثقافة والفن والوعي وبناء الإنسان والتى نظمها مجمع جمعية ومدارس الشبان العالمية ببنها.
 

وقال الفنان محمد صبحي إن الانتماء هو أن تعرف وطنك وتواجه أعدائك لأن عدوك يحبك طالما أنت في مرحلة السقوط وكلما كنت قوي ومتقدم يزيد أعدائك، لافتا إلى أن مصر ولادة وفيها طاقات كبيرة ويحتاج وطننا لكل رعاية وعناية وهذا هو موضوع مسرحية نجوم الظهر التي أستعد لها الآن.


وتابع الفنان محمد صبحي، أن مسرحيته خنقتونا كشفت منذ 20 عاما ما نعيشه الآن من عصر كورونا، كما تحدثت مسرحية ماما أمريكا عن الهيمنة الأمريكية ومخططات الربيع العربي، واصفًا إياها بالجحيم العربي على حد تعبيره.


وأشار صبحى إلى أن الفن والدراما يجب أن يكونا نموذج لمجتمع سوي لأنه سلاح ذو حدين وخاصة علينا أن نواجه الفن الهابط والبلطجة من خلال وقفة فنية ودرامية تخدم المجتمع مع تزايد القيم السلبية التي يتم ترويجها من خلال الفن الهابط
 

وقال إن الزيادة السكانية أبشع معطل للأمم وهي تهدد هذا الوطن ويجب أن نحولها لنعمة بزيادة الإنتاج لأن لدينا 60 % قيم سالبة يجب أن نواجهها بالتنمية المستدامة والمحافظة على المجتمع من خلال تطوير التعليم والثقافة وبناء الأسرة المصرية وبناء حائط صد أمام القيم الهدامة ومروجيها.

محمد صبحي الفنان محمد صبحى بنها السوشيال ميديا القليوبية

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