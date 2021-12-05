في حملة تموينية.. ضبط 5 أطنان أرز تمويني «مسوّس» بكفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الأحد، من ضبط 5 أطنان أرز تمويني مدعم يحتوي على حشرات حية وميتة «سوس» وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلطيم قبل طرحها بالأسواق.

جاء ذلك خلال حملة شنتها المديرية بتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وإشراف علام الشوادفي، مدير الرقابة التموينية، لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمركز بلطيم، ضمت في عضويتها رضا داود، وأحمد زايد، ومحمد فهمي، بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

داهمت الحملة مضرب أرز ببلطيم، وبتفتيشه، عثرت بداخله علي 5 أطنان و200 كجم أرز تمويني معبأة لصالح وزارة التموين غير صالحة للاستهلاك الآدمى، قبل إعادة تعبئتها وطرحها للتداول في الأسواق كونه أرزا حرا.

وبالفحص الظاهري للكميات المضبوطة، تبين وجود تغير في الخواص الطبيعية، وانبعاث روائح كريهة، بالإضافة إلي احتوائها على حشرات حية وميتة «سوس»، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا عامًا على الصحة.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.