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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صاحبة اقتراح إصدار البطاقة بطريقة برايل: اتبسطت برد فعل الرئيس ..فيديو

مريم
مريم

علقت مريم محسن، إحدى ذوي الهمم المشاركات في احتفالية "قادرون باختلاف"، على كلمتها أمام الرئيس السيسي، قائلة "قدمت الفكرة أمام الرئيس، واتبسطت أكثر برد فعله".

وأضافت "محسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "قدمت مقترح لإصدار كل الوثائق الرسمية بطريقة "برايل" أمام الرئيس السيسي اليوم".

وأشارت إلى أن "الموضوع كبير في دماغي أما طلعت البطاقة، وبدأت أفكر في الموضوع أكثر، وقدمت الفكرة أمام الرئيس، واتبسط أكثر برد فعل الرئيس السيسي"، متابعة "بدأت أفكر في الموضوع وعملت أبحاث كثيرة، لكن لم يتم تفعيلها في أي دولة".

وتابعت "بدرس بيانو في لندن، ومستوايا كان بيتقدم، لأني بحب الموسيقى الكلاسيكية،  ودائما بحب أعزف موسيقى الفنان عمر خيرت، لأني بشوفه من ضمن العظماء في مصر".

حالا يا مريم .. الرئيس السيسي يستجيب لطلب إتاحة الأوراق الرسمية بطريقة "برايل"

طالبت مريم ، فتاة من ذوي الهمم ، من الرئيس عبد الفتاح السيسي إتاحة بطاقة الرقم القومي بطريقة " برايل للمكفوفين " ، قائلة :" أنا  أعرف منين أن البطاقة دي بتاعتي .. عندي أحلام أكبر وأكبر ونفسي مصر تتطور أكثر "  .

وتابعت " مريم  " ، خلال احتفالية ذوي الهمم ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي : بحلم أن كل الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر وبطاقة الرقم القومي وبطاقة الخدمات المتكاملة أنها تكون بطريقة " برايل " الملموسة " ، ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها : حالا يامريم .

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