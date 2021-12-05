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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 8173 طن مخلفات من شوارع الجيزة

حملات النظافة في
حملات النظافة في شوراع الجيزة

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أعمال رفع كفاءة للخدمة بشوارع المحافظة، والحدائق بنطاق أحياء مدينة الجيزة شملت حي " الطالبية، الدقي، جنوب الجيزة".

وتمكنت الحملات من النظافة والتجريد لعدد من الشوارع شملت شارع الزعيم محمد أنور السادات "ترسا سابقاً" بنطاق حي الطالبية، وشارع المساحة، وشارع عامر من المساحة، وشارع عكاشة من المساحة بنطاق حي الدقي .

وأسفرت حملات الهيئة عن رفع 8173 طن مخلفات من الشوارع، بالإضافة إلى أعمال قص وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة والجزر الوسطى بالشوارع.

كما تم رفع كفاءة شارع البحر الأعظم بنطاق حي جنوب الجيزة، بالإضافة إلى فرق الحدائق شملت أعمال قص وتهذيب الأشجار بشارع البحر الأعظم بنطاق حي جنوب الجيزة، وأعمال تصميم نموذج أحواض زلطية، وتم زراعة النباتات والزهور داخلها بشارع النيل السياحي بنطاق حي الدقي .

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