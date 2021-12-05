أسيست رمضان صبحي .. بيراميدز يفتتح التهديف أمام بطل الكونغو في الكونفدرالية

أحرز فريق بيراميدز الهدف الاول فى شباك مانياما ، من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الدفاع الجوي فى لقاء العودة ، فى دور الـ32 مكرر ، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية .
وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 36 عن طريق إبراهيم عادل بعد تمرير رائعة من رمضان صبحي لينفرد بالمرمي وحيدة .
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي
خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - نبيل دونجا
خط الهجوم: محمود وادي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمد الجباس - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة