الكونفدرالية الإفريقية.. بيراميدز يتفوق علي مانياما الكونغولي 1-0 فى الشوط الاول

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة بيراميدز ومانياما الكونغولي، بتقدم بيراميدز بهدف وحيد فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الدفاع الجوي فى لقاء العودة ، فى دور الـ32 مكرر ، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 36 عن طريق إبراهيم عادل بعد تمرير رائعة من رمضان صبحي لينفرد بالمرمي وحيدة .

جاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - نبيل دونجا

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمد الجباس - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة