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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكونفدرالية الإفريقية.. بيراميدز يتفوق علي مانياما الكونغولي 1-0 فى الشوط الاول

صدى البلد

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة بيراميدز ومانياما الكونغولي، بتقدم بيراميدز بهدف وحيد فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الدفاع الجوي فى لقاء العودة ، فى دور الـ32 مكرر ، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 36 عن طريق إبراهيم عادل بعد تمرير رائعة من رمضان صبحي لينفرد بالمرمي وحيدة .

 

جاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - نبيل دونجا

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمد الجباس - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة

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