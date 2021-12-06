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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 6- 12- 2021

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم الإثنين

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

 

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الإثنين

 

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الإثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

 

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( مصر، الأهلى ، الأهلى المتحد ) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع .

 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين فى بنوك( بلوم ، عودة، الأهلى المتحد ، المشرق، فيصل الاسلامي، HSBC) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

 

 

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين فى بنوك ( الإمارات دبى الوطني، الاسكندرية) 4.16جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

 

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( المصرى للتنمية الصادرات ،الأهلي الكويتي، قناة السويس) 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين بنك كريدى اجريكول نحو 4.14جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك قطر الوطني QNB نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين فى بنك أبوظبي الأول نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبي الإسلامي نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الإثنين فى العربي الافريقي الدولي نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

 

 

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك أبوظبي التجاري نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

 

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

الريال السعودى البنك المركزي مصرف أبوظبي الإسلامي المصرف المتحد الجنيه المصري

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