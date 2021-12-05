١١ ديسمبر.. الجزء الثاني من ندوة تكنولوجيا الترجمة الآلية بألسن عين شمس

بالتعاون مع الأمم المتحدة

ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس الجزء الثاني من الندوة العلمية بعنوان “تكنولوجيا الترجمة والترجمة الآلية”.

تستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا ، ويحاضر بها فتحي محمد عبد الرؤوف المترجم والمراجع بالأمم المتحدة، يوم السبت الموافق ١١ ديسمبر في تمام السابعة مساءً، 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً عبر تطبيق Ms Teams

و أشار د. أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن محاور الندوة في جزئها الثاني تشمل أدوات الترجمة الالية في الحاضر والمستقبل، برامج مراقبة جودة الترجمة وبرامج الفهرسة والبحث، إضافة إلى أدوات تحليل اللغة والترجمة واستخدامها في الاستدلال الجنائي، وللمشاركة وحضور الندوة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/snBZK275td

