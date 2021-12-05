السباح أحمد طارق: النادي الأهلي هيعملي احتفالية بكرة.. فيديو

بعد تحقيق الرئيس السيسي لحلمه

قال أحمد طارق، سباح وأحد أصحاب الهمم المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف"، إن تحديات الرئيس السيسي صعبة، ويحمل مسئولية شعب كامل.

وأضاف "طارق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "أنا لسة مخلص مداخلة مع قناة النادي الأهلي، وبكرة هيعملولي احتفالية في النادي الأهلي".

وأشار أحمد طارق، سباح وأحد أصحاب الهمم المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف": "هناك اهتمام كبير من الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة".



الرئيس السيسي لشاب من أصحاب الهمم يطلب عضوية الأهلي: الخطيب بعت الموافقة|فيديو

طلب الشاب أحمد طارق ، سباح مصري عمره 25 عامًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عندى أمنية كبيرة.. أنا سباح ونفسي ألعب في النادى الأهلى"، ليرد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "لازم النادى الأهلى ياخدك واحنا قاعدين كده".

وأضاف الرئيس السيسي : "النادى الأهلى كله فرحان أنك عضو من أعضائه والكابتن محمود الخطيب بعت موافقة على طول دلوقتى، ورد أحمد: "هطلب إيه أكثر من كده يعنى".

فى مشهد إنساني التقط الرئيس عبد الفتاح السيسى مع أطفال ذوى الهمم خلال احتفالية قادرون باختلاف صورة تذكارية تبادل خلالها الترحيب بأطفال المبادرة واحتضانهم .

