الأهلي يعلن مفاجأة لبطل سباحة من ذوي الهمم بعد مناشدته لـ السيسي.. فيديو

قال أحمد طارق بطل سباحة من ذوي الهمم بعد لقائه بالرئيس السيسي اليوم: أنا سعيد بلقائي مع الرئيس السيسي ، مؤكدا أن طلب الالتحاق للنادي الأهلي الخاص بيهتم الموافقة علية وغدا سيقوم محمود الخطيب رئيس النادي باستقباله في النادي .

وأضاف أحمد طارق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة

" الحدث اليوم " ، أنه كان يذهب إلي النادي الأهلي من حين لأخر ، لافتا إلي أنه سيطلب من محمود الخطيب ممارسة السباحة في النادي الأهلي .

من جانبه أوضح سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، إنه سعيد جدا بالثقة التي أولها الرئيس السيسي للنادي الأهلي كواحد من المؤسسات الوطنية التي تساهم بكفاءة وفاعلية في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة تجاه المجتمع المصري ومنهم أصحاب الهمم .

وتابع سعد شلبي: غدا سنكون في استقبال أحمد طارق الساعة الواحدة ظهرا في مقر النادي الأهلي، مؤكدا أن جميع طلبات أحمد ستكون مجابة وسنكون حريصين علي تنفيذ استراتيجيات الدولة التي وجه بها الرئيس السيسي .