شريف إكرامي: هدفنا حصد ألقاب البطولات المشاركين فيها

عبر شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز عن سعادته بتأهل الفريق لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، موضحا أن الفوز ذهابا وإيابا على مانياما الكونغولي يعد خطوة مهمة للغاية في مشوار التتويج باللقب القاري.

وأوضح إكرامي أن المباريات الأفريقية لا يوجد فيها منافس سهل في ظل تطور الكرة الأفريقية بصورة واضحة، مشيرا إلى أهمية التأهل للدور المقبل لأنه خطوة مهمة نحو التتويج خاصة وأن الهدف هو حصد اللقب القاري.

وشدد على أن بيراميدز في كل بطولة يلعب فيها يكون هدفه هو اللقب وحصد البطولة، معربا عن سعادته بمستوى زملائه مهدي سليمان وأحمد دعدور وكذلك الحراس الشباب متمنيا العودة والشفاء السريع لأحمد الشناوي بعد الإصابة الأخيرة.

وأعرب نجم بيراميدز عن تمنياته أن يكون في صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة لأنه شرف لأي لاعب اللعب في صفوف الفراعنة متمنيا لهم التوفيق في كأس العرب وكأس أفريقيا.