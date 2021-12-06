"الانفجار السكاني أخطر من كورونا" تعليق قوي من مجدي عاشور على أزمة الزيادة السكانية.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور أحد كبار علماء الفتوى، إن التعامل مع ملف تنظيم الأسرة في بعض المؤسسات بشكل موسمي، ويتم عرض الأمر في المناسبات، مشيرًا إلى أن قضية الانفجار والنمو السكاني أخطر من فيروس كورونا، ولكننا نتعامل مع الموضوع الآني اللحظي أكثر من التعامل مع الموضوع الممتد الأشد صعوبة.

وأضاف مجدي عاشور خلال لقائه في برنامج " المشهد " المذاع علي قناه " تن " ، أنه يجب أن نتعامل مع ملف السكان بشكل أشد مما نتعامل مع الجوائح والفيروسات، موضحًا مصالح المجتمع مرهونة بتنظيم النسل.

وتابع، أن كل العبادات تخضع لمفهوم التنظيم وليس النسل فقط، مؤكدًا أن الزيادة السكانية بحاجة إلى توعية شاملة.

وأردف، أن الثقافات والتقاليد تتغير من وقت لآخر ومفهوم "العزوة " لم يعد له مكان، موضحًا أن كثرة الأولاد أصبحت عبئًا على الأرض التي يعيشون عليها.