إصابة 25 شخصا في اصطدام ميني باص برصيف بالمنيا

شهد الطريق الصحراوى الشرقى حادث اصطدام مينى باص بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال المنيا بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد السائق وتسبب فى إصابة 25 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى النموذجى بسمالوط.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم أتوبيس سياحى بأحد الأرصفة والذى أسفر عن إصابة 25 شخصا بإصابات متفرقة بين سحجات وكدمات لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية باختلال عجلة القيادة فى يد سائق السيارة مينى باص أدى إلى اصطدامه بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال المنيا .

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق ،وجار إزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور .

